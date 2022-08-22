Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Документ опубликован 22 августа на сайте Кремля, пишут "Известия".

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее в этот день Путин выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину. Глава государства назвал ее убийство подлым, жестоким преступлением.

Фото: ТАСС