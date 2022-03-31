Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от восьми до 17 лет

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей от восьми до 17 лет, документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации", - говорится в указе.

Ранее Путин пояснял, что первые такие выплаты поступят в мае. Согласно указу, за ними смогут обратиться семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер выплаты в зависимости от обстоятельств может составлять 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума для детей по региону.

Правительству в этой связи поручается утвердить примерный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, а также совместно с властями субъектов РФ до 1 мая обеспечить гражданам возможность обратиться за ее назначением разными способами: через МФЦ, на едином портале госуслуг, а также на региональных порталах госуслуг. Кроме того, кабмин при необходимости будет оказывать финансовую поддержку регионам для осуществления соответствующих выплат.

Нынешнее решение в целом дополнило комплекс мер по поддержке семей в стране. Ранее в России были установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Фото: ТАСС