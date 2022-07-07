Путин поддержал законопроект «Справедливой России» приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР к российским

130

Президент Владимир Путин поддержал идею лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам. Об этом глава государства заявил на встрече с лидерами парламентских фракций, сообщает РБК.



«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще недоработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать», — ответил Путин на предложение Миронова.



Ранее соответствующий закон был внесен в Государственную думу фракцией «Справедливая Россия — За правду», рассказал Миронов. Речь идет о приравнивании по социальной защите и по социальному обеспечению. Также в партии предложили приравнять военнослужащих ДНР и ЛНР к ветеранам военных действий.



Путин также заявил, что в правах с донбасскими коллегами можно уравнять и пограничников. Он рассказал, что с таким предложением выступила Федеральная служба безопасности.

Фото: ТАСС



