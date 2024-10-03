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Путин поддержал идею распространить "Разговоры о важном" на детсады

3 октября 2024 19:58
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Базовые ценности нужно доводить и до маленьких россиян.

Президент РФ Владимир Путин считает, что базовые ценности страны нужно доступно и аккуратно доводить до самых маленьких россиян. Он поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детские сады, передает ТАСС.

"Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе - все должно быть искренне, объективно, доходчиво", - сказал Путин, комментируя высказанную на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" идею распространить проект "Разговоры о важном" на детские сады.

Тем не менее глава государства подчеркнул, что нужно понимать, что такое ребенок трех, четырех, пяти лет. По его словам, нужно обязательно консультироваться со специалистами, в частности с детскими психологами. 

Он также указал на важность того, что с детьми в плане патриотического воспитания должны работать самые опытные наставники. 

 

Фото:   freepik.com

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