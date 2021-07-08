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Путин отменил действие указа о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты

8 июля 2021 18:45
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Президент также отменил рекомендацию не продавать туры на курорты Египта.

Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В своей последней версии указ, который отменен нынешним решением Путина, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, который предусматривает воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.

Теперь эти ограничения прекращают действовать.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

О возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля текущего года. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.

 

Фото:   pixabay

Теги: авиаперевозки Египет отмена запрета

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