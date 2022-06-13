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Путин освободил Поклонскую от должности замруководителя Россотрудничества

13 июня 2022 15:36
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Она сообщила, что решение принято в связи с переходом на другую работу.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 13 июня.

В свою очередь Поклонская заявила, что указ президента РФ об ее освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества был подписан в связи с переходом на другую работу. "Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!" - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

2 февраля Путин своим указом назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Другим указом глава государства освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.

 

Фото:    Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

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