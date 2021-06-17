Путин: образ Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительным

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Путин заявил, что образ Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительным, передает ТАСС.

Российский лидер также считает своего американского коллегу профессионалом и что с ним "нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить".

Президент России отметил, что глава США понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно.

Путин также заявил, что обстановка саммита РФ - США была доброжелательной, им с Байденом удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам.

Фото: ТАСС