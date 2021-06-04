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Путин о транзите газа через Украину: "Вы думаете, что мы должны всех кормить?"

4 июня 2021 20:46
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Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"У нас есть, во-первых, контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот, - сказал Путин. - Ну, если бы были нормальные отношения, и прокачивали бы значительную часть через Украину, но проблемы же создаются". Он пояснил, что проблема заключается в том, что монопольная позиция Киева позволяет ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит.

"Проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны - попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной, - отметил президент РФ. - Монополия плоха, и в этом все дело".

Комментируя резко негативную позицию Киева по отношению к строительству газопровода "Северный поток - 2", Путин заявил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит.

При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что РФ не обязана всех кормить.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?", - задался он вопросом. В этой связи глава российского государства посоветовал Киеву думать о том, как тратить деньги от транзита газа на улучшение украинской экономики, а не на армию и силовое решение конфликта в Донбассе.

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

 

Теги: транзит газа Путин Украина

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