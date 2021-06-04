Путин о транзите газа через Украину: "Вы думаете, что мы должны всех кормить?"

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Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"У нас есть, во-первых, контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот, - сказал Путин. - Ну, если бы были нормальные отношения, и прокачивали бы значительную часть через Украину, но проблемы же создаются". Он пояснил, что проблема заключается в том, что монопольная позиция Киева позволяет ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит.

"Проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны - попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной, - отметил президент РФ. - Монополия плоха, и в этом все дело".

Комментируя резко негативную позицию Киева по отношению к строительству газопровода "Северный поток - 2", Путин заявил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит.

При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что РФ не обязана всех кормить.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?", - задался он вопросом. В этой связи глава российского государства посоветовал Киеву думать о том, как тратить деньги от транзита газа на улучшение украинской экономики, а не на армию и силовое решение конфликта в Донбассе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС