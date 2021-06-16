Путин о российско-американских отношениях: "Иллюзий никаких нет и быть не может"

45

Об этом глава государства сообщил в среду, 16 июня, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита РФ — США в Женеве, передают "Известия".

«Откуда вы взяли про иллюзии, у меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может», — заявил Путин, на вопрос, появились ли после встречи у него новые иллюзии на счет российско-американских отношений.

Говоря о перспективах отношений России с США, глава государства заявил, что в такой ситуации «не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули».

«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — добавил Путин.

В целом, по словам главы государства, переговоры с Джо Байденом прошли хорошо, никакой враждебности с обеих сторон не было.

Президент России отметил, что нет ни одной проблемы, которую Москва и Вашингтон не смогли бы решить вместе.

Фото: соцсети