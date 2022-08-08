Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре

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Президент РФ Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре и не планирует на ней выступать даже по видеосвязи, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Поездка и выступление не планируются", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира организации, с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию ГА, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Российскую делегацию в этом году будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: ТАСС