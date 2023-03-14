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Путин может провести "Прямую линию" в этом году

14 марта 2023 13:42
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Путин может провести "Прямую линию" в этом году

Президент России Владимир Путин может провести "Прямую линию" в нынешнем году, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Возможно, ее совместят с большой пресс-конференцией главы государства, добавил пресс-секретарь президента.

"Будем надеяться, что да", – так Песков ответил на вопрос журналистов о том, состоится ли "Прямая линия" в этом году. По словам Пескова, такой формат очень востребован.

На вопрос о том, можно ли совместить это мероприятие с большой пресс-конференцией, он ответил, что "ничего нельзя исключать".

При этом Песков добавил, что сроки этих мероприятий пока не определены.

Общение президента с россиянами в фортмате "Прямой линии" впервые опробовали в 2001 году. Последний раз Путин проводил ее 30 июня 2021 года, пишет Смотрим.

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