Путин и Эрдоган планируют 30 мая провести телефонный разговор

50

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют в понедельник, 30 мая, провести телефонный разговор. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", - ответил он на вопрос, ожидается ли такой контакт в понедельник.

Ранее в воскресенье Эрдоган сообщил, что 30 мая он планирует провести телефонные разговоры с Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последние телефонные разговоры Путина и Эрдогана состоялись 26 и 28 апреля. Как сообщала пресс-служба Кремля, в частности, президенты двух стран обсудили усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных жителей на Украине, включая организацию гуманитарных коридоров. Путин также информировал Эрдогана о состоянии дел на переговорах российских и украинских представителей.

Фото: pixabay