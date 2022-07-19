125

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуация в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

Очередной, 19-й раунд "астанинских" переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующий саммит решено провести в России. Москва, Анкара и Тегеран провели ревизию изменений, прошедших с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.

Также Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе на гражданские объекты. Стороны отвергают попытки создать в стране новые реалии "на земле" и подтверждают намерение бороться с террористами, действующими под разными названиями.

Президенты государств подвергли критике все односторонние незаконные санкции, касающиеся Сирии. Также они подробно рассмотрели ситуацию в Идлибе и договорились продолжать усилия по нормализации обстановки в этой части страны.

Комментируя итоговое заявление и саммит, президент Ирана Раиси заявил, что стороны подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии.

В свою очередь, Путин назвал встречу полезной.

В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии", — сказал он.

Российский лидер отметил, что законные власти вернули контроль надо большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заефратье. Также Путин, Эрдоган и Раиси призвали международное сообщество наращивать поддержку страны через восстановление инфраструктуры.

Стороны в том числе коснулись работы конституционного комитета Сирии.

"Разумеется, мы вместе с иранскими и турецкими партнерами в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии готовы и далее всячески помогать стабильному и бесперебойному функционированию комитета, сохраняя за "астанинским" форматом лидирующую роль в сирийском урегулировании", — добавил Путин.

Фото: POOL/РИА Новости