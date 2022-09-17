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Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон.
Президент Казахстана Токаев утвердил возвращение столице названия Астана
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Президент Казахстана Токаев утвердил возвращение столице названия Астана

17 сентября 2022 18:39
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Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции об установлении семилетнего президентского мандата и переименовании столицы Нур-Султана в Астану, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В соответствии со статьей девять закона Республики Казахстан от восьмого декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан в город Астану — столицу Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.

В послании к народу 1 сентября Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает только в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока действия президентского мандата с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан". — Прим. ред.) 2 сентября предложила внести в Конституцию норму о увеличенном президентском мандате до предстоящих выборов и уже этой осенью избрать президента на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение на соответствие Основному закону и получил положительный ответ.

Эта же депутатская группа предложила вернуть Нур-Султану (переименован в марте 2019 года после избрания Токаева) прежнее название. Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям. Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон.

 

Фото:    РИА Новости / Сергей Гунеев

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