Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: президенты двух стран согласны в том, что нужно "искать пути для совместной работы"

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Власти США уверены, что могут найти сферы для сотрудничества с Россией. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"У президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина, без сомнений, разные взгляды относительно своих стран и того, как подходить к взаимодействию в мире, но они согласны в том, что мы должны продолжать <...> искать пути для совместной работы, как было отмечено в части комментариев президента Путина. Есть сферы, представляющие взаимный интерес. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который мы только что продлили на пять лет, является тому примером", - сказала она, добавив, что Россия является участником переговоров по иранской ядерной программе в формате "шестерки".

"Мы уверены, что мы можем продолжать искать пути, где есть взаимный интерес, взаимный национальный интерес. Но президент [США] не будет проявлять нерешительность <...>, когда у него есть обеспокоенность, <...> будь то [из-за] слов или действий", - добавила Псаки.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент США своими высказываниями показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. Песков также назвал слова Байдена "очень плохими". Сам Путин, отвечая на заявления Байдена в свой адрес, пожелал здоровья своему американскому коллеге, подчеркнув, что говорит так "без иронии, без шуток".

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