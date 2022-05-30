Премьер Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий на десять процентов

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении некоторых социальных выплат с начала июня, сообщает РИА Новости.

"Речь идет об индексации с 1 июня на десять процентов МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей", — сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.

Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета.

Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, пособия, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически, подавать заявления не нужно.

Фото: ТАСС