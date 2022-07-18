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Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, пишут "Известия". Об этом в понедельник, 18 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов «РИА Новости».

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — рассказал он.

14 июля глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ. Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой.

Фото: Сайт губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова/okuvshinnikov.ru/"Известия"