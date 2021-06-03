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Правительство Самарской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве

3 июня 2021 20:42
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Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан.

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Самарской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан, реализацию проектов социальной и инфраструктурной направленности, внедрение современных банковских технологий, разработку и реализацию совместных инвестиционных программ.

«Соглашение определяет основные направления взаимодействия: это участие банка в многочисленных и крупных по объему инвестиций инфраструктурных проектах Самарской области. Кроме того, мы кратко рассказали Дмитрию Игоревичу и коллегам о тех продуктах государственно-частного партнерства в социальной сфере, которые «Открытие» реализует в ряде регионов и готово предложить самарцам, – отметил Михаил Задорнов. – Самарская область входит в топ 6 регионов по уровню экономического потенциала. Мы рады тем изменениям, которые последние 3 года происходят на территории региона, можно воочию увидеть их. И, конечно, «Открытие» не может пройти мимо тех проектов, которые развиваются на территории региона, которые продвигает руководство области».

Также соглашение предусматривает реализацию проектов в сфере льготного кредитования юридических и физических лиц, в том числе, в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Те успехи, которые есть у банка на территории Самарской области по работе с малым и средним бизнесом, микробизнесом, положительный опыт сотрудничества с нашим гарантийным фондом, показывают, что мы имеем перспективы развития в данном направлении», – подчеркнул Глава региона.

Соглашение предполагает реализацию проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Необходимость работать именно в этом направлении неоднократно подчеркивал Президент страны Владимир Путин.

«Здесь очень хорошая синергия: Самарская область – регион, который по уровню развития государственно-частного партнерства является абсолютным лидером в стране, реализует крупнейший в России инфраструктурный проект с применением механизма ГЧП. И у банка «Открытие» есть очень хороший опыт, кейсы по ГЧП-проектам», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

 

Теги: Акценты банк «Открытие» В центре внимания самарская область сотрудничество

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