Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

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Утилизационный сбор в отношении юридических и физических лиц, целенаправленно ввозящих в РФ автомобили из-за рубежа для перепродажи, будет повышен с 1 августа. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ранее с инициативой о повышении утильсбора выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», - сказал Денис Мантуров.

«Повышение утильсбора позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные средства на развитие всей отрасли. Это важный шаг по поддержке АВТОВАЗа, а значит, и трудового коллектива завода, самого крупного в Самарской области, других отечественных автопроизводителей, производителей автокомпонентов. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Инициатива о повышении утилизационного сбора разрабатывалась губернатором Самарской области совместно с АВТОВАЗом с начала этого года. Глава региона, в частности, в апреле представлял эту инициативу при подготовке заседания Президиума Госсовета по промышленности. В ходе Госсовета участники заседания поддержали предложение о целесообразности повышения утильсбора. Также Дмитрий Азаров докладывал об этой инициативе председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко. В результате проведенной комплексной работы инициативу удалось защитить на всех уровнях. Постановление Правительства РФ, регулирующее повышение утильсбора, было опубликовано в пятницу, 7 июля.

Напомним, за последний год это уже третья инициатива Дмитрия Азарова по поддержке российского автопрома, которая получила одобрение высшего руководства страны. Ранее была поддержана инициатива главы региона о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства. Сейчас Правительство РФ прорабатывает вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки. Ранее с такой инициативой выступал Дмитрий Азаров, он же занимался ее проработкой вместе с Советом Федерации и АВТОВАЗом.

Отметим, что вопросы поддержки АВТОВАЗа находятся в фокусе особого внимания губернатора Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области