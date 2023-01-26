Правительство предложило не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте, в том числе в качестве гуманитарной помощи, документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.

"Проект …подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи", - отмечается в пояснительных материалах.

Как добавляет кабмин, сейчас товары легкой промышленности, включенные в перечень товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, "подлежат исключительно уничтожению".