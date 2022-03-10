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Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из России

10 марта 2022 16:41
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В него вошли более 200 наименований.

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, передает ТАСС.

"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ограничение будет действовать на срок до конца 2022 года. "Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке", - подчеркнули в кабмине. Решение принято во исполнение указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Исключение для ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии

Как подчеркнули в кабмине, "вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны", за исключением государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии.

"В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства", - пояснили в пресс-службе. Подразумевается, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды, отметили в кабмине.

Указ президента

Президент России Владимир Путин 8 марта своим указом поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья по перечням, которые должно было определить правительство. При этом установлено, что меры не распространяются на товары, перевозимые гражданами для личного пользования.

Правительству было поручено в двухдневный срок определить списки иностранных государств, которых коснутся эти решения. Кроме того, кабмин наделен полномочием по определению особенностей применения мер, предусмотренных указом, в отношении некоторых видов продукции и отдельных юридических или физических лиц.

Новые решения были приняты в дополнение к мерам, предусмотренным предыдущими указами президента РФ. Так, ранее были установлены специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, а также временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России. Указ был подписан в целях обеспечения безопасности страны и бесперебойного функционирования промышленности. Он вступил в силу со дня официального опубликования.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя этот указ, пояснял, что "было много материалов и сырья, которые для различных производственных цепочек были завезены в РФ, компании некоторые сворачивают выполнение своих контрактов, и введен запрет на вывоз из страны подобных материалов".

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС

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