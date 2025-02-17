Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве

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В понедельник, 17 февраля, в областном Правительстве в открытом режиме состоялось оперативное совещание, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. В рамках повестки обсудили итоги нацпроекта «Производительность труда» за прошлый год и планы на 2025 год, вопрос содержания придомовых территорий. В завершение традиционно рассмотрели ряд обращений граждан.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков доложил: по итогам 2024 года достигнуты все показатели нацпроекта «Производительность труда». В 2024 году к участию в нацпроекте привлечена 21 организация, всего их нарастающим итогом с 2019 года – 190, что на 12% больше установленного показателя. Инструментами бережливого производства за время реализации нацпроекта овладели более 3 тысяч сотрудников при плане 2672 человека (выполнение 113%). Также с превышением выполнен один их ключевых показателей: ежегодный 5-процентный прирост производительности труда достигли 76% участников нацпроекта, что на 26% больше планового значения. В рейтинге Минэкономразвития России, проведенном по итогам 2023 года, Самарская область вошла в группу регионов — лидеров среди регионов РФ, заняв третье место. По предварительным данным, по итогам 2024 года Самарская область займет второе место.

В 2025 году мероприятия по повышению производительности труда уже реализуются в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Новым направлением в рамках федерального проекта станет работа по повышению производительности труда в организациях социальной сферы. При этом сейчас в структуре участников федерального проекта преимущественно предприятия обрабатывающих отраслей.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев дал ряд поручений министру. Необходимо обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области, для этого проработать нормативные решения на уровне региона. Методики, которые наработаны не только в госкомпаниях, но и непосредственно в Самарской области, глава региона поручил сделать доступными для региональных компаний — они должны иметь возможность получить базовые консультации в региональном центре компетенций. Кроме того, для тех предприятий, которые по ряду критериев не попадут в число участников нацпроекта, но захотят повысить производительность, нужно обеспечить возможность получить комплексные услуги за собственные средства.

Также министру дано поручение совместно с врио заместителя председателя Правительства Региной Воробьевой проработать распространение технологий бережливого производства на учреждения социальной сферы, в том числе по опыту проекта «Бережливая поликлиника».

Как подчеркнул прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, необходимо особое внимание уделить контролю соблюдения трудового законодательства на предприятиях-участниках нацпроекта. По мнению главы региона, предприятия, допустившие такие нарушения, не должны получать поддержку по нацпроекту. «Совершил в этом отчетном периоде правонарушение — не можешь получать поддержку. Ввести критерии, оценить, — поручил Вячеслав Федорищев членам правительства. — То есть, по сути, у нас должен быть реестр тех предприятий, которым, с учетом их деятельности, мы не можем отказать в предоставлении поддержки, и наоборот – если нарушили – то можем отказать. И это нормативным актом закрепить».

Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий. От жителей по этой теме продолжают поступать жалобы. Как сообщил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков, за этот год уже получено 7695 обращений, из них 340 — по тематике снега и наледи, при этом из них 80% связаны с ненадлежащим содержанием внутридворовых и внутриквартальных проездов. Руководитель ведомства обозначил основные проблемы в сфере содержания и благоустройства территорий и варианты их решения. В числе решений — инвентаризация объектов благоустройства, их оцифровка и закрепление за эксплуатирующими организациями. На законодательном уровне – разработка и утверждение областного закона о благоустройстве, который установит единые нормы и требования в сфере благоустройства, определит требования к содержанию и комплексному благоустройству территорий, а также единый подход к определению ответственных за это лиц. Контроль выполнения работ управляющих организаций будет осуществляться посредством информационной системы. Пилотный проект внедрения информационной системы проводится в Самаре.

От услуг недобросовестных управляющих компаний будут отказываться. Сейчас на рынке всего порядка 300 УК, к концу года их число должно сократиться. Глава региона дал поручение обеспечить реформу в этой сфере: «Краеугольный камень здесь – централизация ресурсов компаний, которые их осуществляют. В этом процессе должны выиграть жители, получая более качественную услугу, все издержки от переходного периода на них перекладываться не должны». Вячеслав Федорищев поручил внести изменения в нормативную базу, с тем чтобы решения о дисквалификации недобросовестных компаний можно было принимать быстрее. На этой неделе будет организовано совещание с управляющими компаниями.

Еще одно принципиальное решение – в Самаре за очистку дворовых проездов от снега будет отвечать муниципалитет, поскольку зачастую УК с этой работой не справляются в отсутствие необходимых ресурсов. Вячеслав Федорищев поручил проработать данный вопрос с юридической точки зрения.

В завершение совещания обсудили решения по обращениям граждан. Жители поселка Мирный Красноярского района обратили внимание на состояние поликлиники на ул. Нефтяников – ремонта не было с момента ее открытия. Как доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, капремонт выполнят до конца 2025 года.

Жители Самары сообщили о провале на дороге на пересечении пр. Ленина и у. Челюскинцев, который не ремонтируется уже год. По словам главы г.о. Самара Ивана Носкова, ситуацию исправят до 25 февраля.

Жители Ставропольского района отмечают необходимость ремонта дороги к оздоровительным учреждениям в поселке Ягодное: отдыхающие и сотрудники учреждений каждый день добираются с большим трудом по поврежденному дорожному полотну. Как сообщил глава м.р. Ставропольский Вячеслав Киреев, ремонт дороги планируется закончить к 30 июля текущего года.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области