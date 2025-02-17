Я нашел ошибку
Главные новости:
Работал в ХК «Хумо», с 2020-го по 2022-й занимал должность коммерческого директора ХК «Авангард», с 2023 года – коммерческий директор ФНЛ.
Роберт Тер-Абрамян назначен генеральным директором «Крыльев Советов»
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
Удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.
СК СО: новые обстоятельства расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары и его супруги
Каждая из проектных заявок должна отражать ценности «Движения Первых».
Открыт приём заявок на грантовый конкурс «Движения Первых»
В борьбе за Кубок свои клюшки скрестили 16 команд.
В «Жигулёвской долине» прошёл турнир «Хоккей на валенках»
Участниками конкурса могут стать граждане, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
ИТ-специалисты региона могут стать участниками проекта «IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи»
Теперь получать первичную медико - санитарную помощь, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в нём будут более 800 жителей.
В селе Песочное Безенчукского района возвели новый фельдшерско-акушерский пунк
 И поддержать наших спортсменов на трибунах.
Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели
Совет ветеранов СВО Самары запустил проект по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Учусь у героев Отчизну беречь»
Интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества пройдет в Музее Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве

17 февраля 2025 19:37
186
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.

В понедельник, 17 февраля, в областном Правительстве в открытом режиме состоялось оперативное совещание, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. В рамках повестки обсудили итоги нацпроекта «Производительность труда» за прошлый год и планы на 2025 год, вопрос содержания придомовых территорий. В завершение традиционно рассмотрели ряд обращений граждан. 

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков доложил: по итогам 2024 года достигнуты все показатели нацпроекта «Производительность труда». В 2024 году к участию в нацпроекте привлечена 21 организация, всего их нарастающим итогом с 2019 года – 190, что на 12% больше установленного показателя. Инструментами бережливого производства за время реализации нацпроекта овладели более 3 тысяч сотрудников при плане 2672 человека (выполнение 113%). Также с превышением выполнен один их ключевых показателей: ежегодный 5-процентный прирост производительности труда достигли 76% участников нацпроекта, что на 26% больше планового значения. В рейтинге Минэкономразвития России, проведенном по итогам 2023 года, Самарская область вошла в группу регионов — лидеров среди регионов РФ, заняв третье место. По предварительным данным, по итогам 2024 года Самарская область займет второе место.

В 2025 году мероприятия по повышению производительности труда уже реализуются в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Новым направлением в рамках федерального проекта станет работа по повышению производительности труда в организациях социальной сферы. При этом сейчас в структуре участников федерального проекта преимущественно предприятия обрабатывающих отраслей.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев дал ряд поручений министру. Необходимо обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области, для этого проработать нормативные решения на уровне региона.  Методики, которые наработаны не только в госкомпаниях, но и непосредственно в Самарской области, глава региона поручил сделать доступными для региональных компаний — они должны иметь возможность получить базовые консультации в региональном центре компетенций. Кроме того, для тех предприятий, которые по ряду критериев не попадут в число участников нацпроекта, но захотят повысить производительность, нужно обеспечить возможность получить комплексные услуги за собственные средства. 

Также министру дано поручение совместно с врио заместителя председателя Правительства Региной Воробьевой проработать распространение технологий бережливого производства на учреждения социальной сферы, в том числе по опыту проекта «Бережливая поликлиника».

Как подчеркнул прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, необходимо особое внимание уделить контролю соблюдения трудового законодательства на предприятиях-участниках нацпроекта. По мнению главы региона, предприятия, допустившие такие нарушения, не должны получать поддержку по нацпроекту. «Совершил в этом отчетном периоде правонарушение — не можешь получать поддержку. Ввести критерии, оценить, — поручил Вячеслав Федорищев членам правительства. — То есть, по сути, у нас должен быть реестр тех предприятий, которым, с учетом их деятельности, мы не можем отказать в предоставлении поддержки, и наоборот – если нарушили – то можем отказать. И это нормативным актом закрепить».

Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий. От жителей по этой теме продолжают поступать жалобы. Как сообщил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков, за этот год уже получено 7695 обращений, из них 340 — по тематике снега и наледи, при этом из них 80% связаны с ненадлежащим содержанием внутридворовых и внутриквартальных проездов. Руководитель ведомства обозначил основные проблемы в сфере содержания и благоустройства территорий и варианты их решения. В числе решений —  инвентаризация объектов благоустройства, их оцифровка и закрепление за эксплуатирующими организациями. На законодательном уровне – разработка и утверждение областного закона о благоустройстве, который установит единые нормы и требования в сфере благоустройства, определит требования к содержанию и комплексному благоустройству территорий, а также единый подход к определению ответственных за это лиц. Контроль выполнения работ управляющих организаций будет осуществляться посредством информационной системы. Пилотный проект внедрения информационной системы проводится в Самаре. 

От услуг недобросовестных управляющих компаний будут отказываться. Сейчас на рынке всего порядка 300 УК, к концу года их число должно сократиться. Глава региона дал поручение обеспечить реформу в этой сфере: «Краеугольный камень здесь – централизация ресурсов компаний, которые их осуществляют. В этом процессе должны выиграть жители, получая более качественную услугу, все издержки от переходного периода на них перекладываться не должны». Вячеслав Федорищев поручил внести изменения в нормативную базу, с тем чтобы решения о дисквалификации недобросовестных компаний можно было принимать быстрее. На этой неделе будет организовано совещание с управляющими компаниями. 

Еще одно принципиальное решение – в Самаре за очистку дворовых проездов от снега будет отвечать муниципалитет, поскольку зачастую УК с этой работой не справляются в отсутствие необходимых ресурсов. Вячеслав Федорищев поручил проработать данный вопрос с юридической точки зрения. 

В завершение совещания обсудили решения по обращениям граждан. Жители поселка Мирный Красноярского района обратили внимание на состояние поликлиники на ул. Нефтяников – ремонта не было с момента ее открытия. Как доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, капремонт выполнят до конца 2025 года. 

Жители Самары сообщили о провале на дороге на пересечении пр. Ленина и у. Челюскинцев, который не ремонтируется уже год. По словам главы г.о. Самара Ивана Носкова, ситуацию исправят до 25 февраля. 

Жители Ставропольского района отмечают необходимость ремонта дороги к оздоровительным учреждениям в поселке Ягодное: отдыхающие и сотрудники учреждений каждый день добираются с большим трудом по поврежденному дорожному полотну. Как сообщил глава м.р. Ставропольский Вячеслав Киреев, ремонт дороги планируется закончить к 30 июля текущего года.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025, 16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка. Политика
794
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025, 18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно. Политика
959
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025, 20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве. Политика
1439
В центре внимания
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
166
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
269
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
279
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
445
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
795
Весь список