Я нашел ошибку
Главные новости:
Рикарду вместе с командой готовится к матчу с "Томью", который самарцы проведут на выезде 10 марта.
Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару
Будьте внимательны и осторожны!
8 марта в Самарской области ожидается сильный ветер, туман, на дорогах местами снежные заносы
Путин отметил, что строительство Волжского моста как части транспортного коридора "Европа - Западный Китай" отразится на государственном сотрудничестве "самым наилучшим образом".
После встречи Путина и Азарова 7 марта: Самарский проект признали лучшим в области ГЧП в сфере автомобильных дорог
Дмитрий Азаров сообщил тогда Владимиру Путину о том, что в Самаре нет объектов, которые позволяют одновременно вместить больше 2,5 тысячи человек.
После встречи Путина и Азарова 7 марта 2018 года началась реконструкция Дворца спорта в Самаре 
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил женщинам дать новому цветку имя.
Подарок женщинам России: ученые вывели новый сорт орхидеи к 8 Марта
В настоящее время выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финорганизации.
К организациям, которые выдают ипотечные займы, правительство России ужесточило требования
Она назвала Путина "волевым, целеустремленным и сильным" и заявила, что давно им восхищается.
"Он, к сожалению, мне не перезвонил". Как изменилась жизнь девушки сделавшей Путину предложение
Из цикла «Музыка для души».
Самарская филармония приглашает на концерт «Солнце Весны»   
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

После встречи Путина и Азарова 7 марта: Самарский проект признали лучшим в области ГЧП в сфере автомобильных дорог

7 марта 2021 18:32
369
Путин отметил, что строительство Волжского моста как части транспортного коридора "Европа - Западный Китай" отразится на государственном сотрудничестве "самым наилучшим образом".

Ровно три года назад, 7 марта 2018 года, в Самаре состоялась встреча Президента России Владимира Путина и тогда ещё врио губернатора Дмитрия Азарова. Результатом этого общения стало появление одного из самых крупных (120 млрд инвестиций) в стране дорожных проектов - строительство автодороги "Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу". В прошлом году он был признан лучшим проектом ГЧП (государственно-частного партнерства).

 Этот проект был разработан по поручению Правительства Самарской области, чтобы решить сразу несколько задач:

- сократить время на поездку из Самары в Москву;
- снизить нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и решить проблему с пробками;
- обеспечить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", АВТОВАЗа и др.;
- открыть новые производства и создать новые рабочие места.

Об этом Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину и попросил его поручить Минтрансу РФ включить проект строительства моста в перечень приоритетных инвестиционных проектов с соответствующим финансированием.

Глава государства эту просьбу удовлетворил. И позже, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 года заметил, что строительство Волжского моста как части международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" отразится на государственном сотрудничестве "самым наилучшим образом".

- Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то что с нашими в прямом смысле этого слова братскими республиками бывшего Советского Союза, сегодня с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развитие инфраструктуры явно недостаточное, - сказал тогда Президент. - Я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать.

Губернатор Дмитрий Азаров заметил, что мост в районе Климовки "можно сравнить разве что со строительством Александровского железнодорожного моста через Волгу в конце XIX века".

- Благодаря тому мосту мы на сто с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед.

Сегодня работы идут сразу по обеим сторонам мостового перехода. На правом берегу со стороны Климовки строители выполнили берегоукрепление и бетонирование первой опоры, а также соорудили причальную стенку.

- Мы опережающими темпами вошли в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков, - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает .

Открыть движение по мосту планируют в 2024 году, передает sova.info.

 

Фото:   ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
7 марта 2021  13:24
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Социум
244
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
7 марта 2021  13:08
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Здравоохранение
254
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
7 марта 2021  12:14
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
Здравоохранение
251
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
577
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
807
Весь список