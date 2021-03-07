После встречи Путина и Азарова 7 марта: Самарский проект признали лучшим в области ГЧП в сфере автомобильных дорог

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Ровно три года назад, 7 марта 2018 года, в Самаре состоялась встреча Президента России Владимира Путина и тогда ещё врио губернатора Дмитрия Азарова. Результатом этого общения стало появление одного из самых крупных (120 млрд инвестиций) в стране дорожных проектов - строительство автодороги "Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу". В прошлом году он был признан лучшим проектом ГЧП (государственно-частного партнерства).

Этот проект был разработан по поручению Правительства Самарской области, чтобы решить сразу несколько задач:



- сократить время на поездку из Самары в Москву;

- снизить нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и решить проблему с пробками;

- обеспечить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", АВТОВАЗа и др.;

- открыть новые производства и создать новые рабочие места.



Об этом Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину и попросил его поручить Минтрансу РФ включить проект строительства моста в перечень приоритетных инвестиционных проектов с соответствующим финансированием.



Глава государства эту просьбу удовлетворил. И позже, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 года заметил, что строительство Волжского моста как части международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" отразится на государственном сотрудничестве "самым наилучшим образом".



- Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то что с нашими в прямом смысле этого слова братскими республиками бывшего Советского Союза, сегодня с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развитие инфраструктуры явно недостаточное, - сказал тогда Президент. - Я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать.



Губернатор Дмитрий Азаров заметил, что мост в районе Климовки "можно сравнить разве что со строительством Александровского железнодорожного моста через Волгу в конце XIX века".



- Благодаря тому мосту мы на сто с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед.



Сегодня работы идут сразу по обеим сторонам мостового перехода. На правом берегу со стороны Климовки строители выполнили берегоукрепление и бетонирование первой опоры, а также соорудили причальную стенку.



- Мы опережающими темпами вошли в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков, - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает .



Открыть движение по мосту планируют в 2024 году, передает sova.info.

Фото: ТАСС