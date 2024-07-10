Поможем и поддержим: в Штабе общественной поддержки «Единой России» обсудили вопросы психологической помощи для участников СВО и их близких

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На площадке Штаба прошла встреча психологов со специалистами, отвечающими за психологическую и социальную реабилитацию участников специальной военной операции и индивидуальные консультации бойцов, вернувшихся «из-за ленточки».

Для них война расколола мир и жизнь на до и после - уроженец Чапаевска, участник СВО, боец штурмовой бригады Николай приходит в себя дома после тяжёлого ранения. Восстановление обещает быть долгим, впереди еще не одна операция, позади - бои, потери боевых товарищей, тяжёлые военные будни. Услышав, что есть возможность поговорить с профессиональным психологом, мужчина не раздумывая, пришел на консультацию в Штаб общественной поддержки.

«После контузии стал заикаться, голова очень болит, - поделился боец, - и конечно, нервы никуда не годятся - срываюсь, а сам справиться с этим не могу».

Московский психолог, волонтёр фонда «Своих не бросаем» Елена Кузина -активно практикует в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко, рассказывает самарским коллегам об опыте реабилитации тех, кто прошёл суровые фронтовые испытания . В первую очередь, по её словам , необходимо понимать, что с обычными мерками к таким людям подходить нельзя:

«Ребята возвращаются оттуда другие. Отсюда и конфликты в семье, и в обществе, и огромный внутренний разлом. Им сейчас нужна помощь и психологическая, и медицинская, и социальная. Порой даже оформление элементарных документов, вся эта бумажная процедура приводит к психологическому срыву».

Помимо самих бойцов СВО особо нуждаются в поддержке их жены и дети, родители, вдовы погибших, а также те, чьи сыновья и мужья пропали без вести. Это категория - особенно непростая, утверждают специалисты, психологическое консультирование здесь приходится вести порой круглосуточно.

Удивительной жизненной историей поделился ещё один участник встречи. Самарец Максим Батурин получил тяжёлое ранение в зоне боевого соприкосновения, долго лечился, а сегодня сам помогает тем, кто никак не может прийти в себя от пережитого - мужчина прошёл обучение и проводит психологические консультации.

«На гражданке многие из тех, кто воевал, не находят себя, им кажется, что мир стал другим, - поделился Максим. - Я сам прошел тяжелую реабилитацию, испытал все на себе и , главное, не просто пожалеть, а дать человеку надежду на то, что в этой жизни он может снова себя найти».

Пообщаться с бойцами СВО и послушать профессионалов пришли и молодогвардейцы-новобранцы. Молодёжному активу «Единой России» очень важны советы старших коллег: ребятам предстоит поездка на новые территории с гуманитарной миссией. Кроме того, на днях в Самарский регион приезжают 150 юных жителей ДНР, с которыми молодогвардейцы тоже будут работать и особый подход здесь тоже очень важен, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"