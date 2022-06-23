Помощник полпреда Алексей Симонов в ходе видеоприема рассмотрел обращения граждан

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23 июня 2022 года помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов провел прием граждан. В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Марий Эл, Самарской и Саратовской областей. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в субъектах Федерации округа.

Житель Республики Марий Эл обратился к Главе государства с просьбой о содействии в газификации жилых домов по улице Дружбы в дер. Паганур Медведевского района. В ходе приема было отмечено, что в соответствии с требованиями Правительства РФ планы-графики догазификации указанных населенных пунктов согласованы с Единым оператором газификации (ООО «Газпром газификация») и включены в республиканскую программу. Выполнить работы планируется в IV квартале 2022 года. Алексей Симонов поручил правительству Марий Эл совместно с администрацией Медведевского района обеспечить решение вопроса газификации домов в установленные сроки.

В рамках приема было рассмотрено обращение жительницы г. Чапаевска Самарской области в адрес Президента России с просьбой о содействии в проведении ремонта дороги на ул. Суворова. Помощнику полпреда доложили, что ремонтные работы начнутся после заключения муниципального контракта по итогам электронного аукциона в июле 2022 года. Алексей Симонов поручил региональному правительству во взаимодействии с городской администрацией определить сроки проведения ремонта автодороги и проинформировать об этом заявителя, а также представить доклад о выполнении в аппарат полномочного представителя.

Еще один вопрос касался ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Чапаеву В.И. в г. Пугачеве» Саратовской области. Помощника полпреда проинформировали, что после разработки проектно-сметной документации предусмотрен целый комплекс реставрационных работ. Алексей Симонов поручил правительству Саратовской области принять меры по сохранению объекта культурного наследия и обеспечить выполнение работ в соответствии с определенными сроками до конца 2022 года.

Главным федеральным инспекторам регионов округа, принявшим участие в личном приеме граждан, поручено взять решение указанных вопросов на контроль, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото из открытых источников