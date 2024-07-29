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Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области

29 июля 2024 19:47
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Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.

В понедельник, 29 июля, в Правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и врио губернатора региона Вячеслава Федорищева. Стороны обсудили ключевые направления развития региона. Также под председательством полпреда Президента в ПФО прошло совещание с участием членов Правительства области и руководителей ведомств.

В ходе личной встречи глава региона доложил полпреду Президента в ПФО о ходе подготовки программы опережающего социально-экономического развития Самарской области. Первоочередное внимание в этой работе уделяется взаимодействию с жителями. В каждом муниципальном образовании региона есть общественная приемная врио губернатора, куда люди приходят со своими проблемами и предложениями. 

По некоторым приоритетным направлениям, которые обозначили жители, ряд решений уже принят. В частности, это дорожная инфраструктура, общественный транспорт. «Мы существенно обновляем, модернизируем парк троллейбусов, трамваев, автобусов, эти решения уже приняты, они заложены в бюджет», - сообщил глава региона. Согласно принятым поправкам в бюджет, более 21 млрд рублей предусмотрены в том числе на капитальный ремонт школ, больниц. «Сейчас приоритетом является уже фиксация всех стратегических и тактических моментов в программе развития», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в программе учитывается отраслевое развитие. «Здесь особое внимание - развитию предприятий промышленного сектора. У нас динамика достаточно неплохая, по индексу промышленного производства по итогам полугода +10%. Большой вклад вносит оборонно-промышленный комплекс», - отметил руководитель области. С представителями ОПК регулярно проводятся встречи, ряд вопросов отрабатывается в регионе, но есть и те, решение которых необходимо на уровне Правительства РФ. Первые такие предложения уже готовятся в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», которую по поручению Президента России возглавил Вячеслав Федорищев.

Более подробно приоритетные задачи рассмотрели на совместном совещании. Среди них – реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей, наращивание промышленных мощностей, развитие муниципальных образований, решение экологических проблем, реализация кадрового потенциала.

Как отметил Игорь Комаров, Самарская область играет особую роль в Приволжском федеральном округе: по большинству показателей регион входит в тройку среди субъектов ПФО, по промышленному производству занимает второе место.

«Люди, которые здесь живут, всегда отличались активной жизненной позицией, заинтересованностью в развитии, активном участии в общественно-политических процессах. На мой взгляд, сейчас создается очень серьезная база для будущей работы. Формирование программы стратегического развития, ключевые проблемные вопросы, которые предстоит решать, находятся в центре внимания - я уверен, что это даст свои результаты», - подчеркнул полпред Президента.

По словам главы региона, программа социально-экономического развития разрабатывается на ближайшие 5 лет, в ней учитывается системное обновление общественного транспорта, капитальный ремонт дорог и другие направления. «Задача сейчас - программу подготовить максимально живую, максимально исходящую из бытовых ежедневных потребностей наших людей, поэтому работаем на местах, в каждом муниципальном образовании», - отметил Вячеслав Федорищев. По его словам, программа будет готова к концу августа.

«Каждое муниципальное образование увидит в ней себя, причем не только в текущем моменте, но и в перспективе 5 лет. Каждая отрасль увидит меры поддержки, которые будут предложены для того, чтобы экономика нашего сильного индустриального региона становилась еще сильнее и мы могли больше инвестировать в социальное развитие», - пояснил глава региона и поблагодарил аппарат полпредства за помощь в вопросах социально-экономического развития.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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