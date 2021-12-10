Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»

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В пятницу, 10 декабря, Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с Главой Самары Еленой Лапушкиной, Почетными гражданами и жителями региональной столицы открыли мемориальный комплекс «Самара – город трудовой доблести», навсегда увековечив подвиг куйбышевцев во времена Великой Отечественной войны.

«Трудовой подвиг народа – важнейшая страница нашей общей исторической памяти о Великой Отечественной войне. У станков по 20 часов в голод и холод стояли старики, женщины и дети. За огромный вклад жителей Самары в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм, в 2020 году городу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», – отметил Игорь Комаров.

«Наши земляки, наши предки правдами и неправдами пытались попасть на фронт. И я напомню, что каждый второй, ушедший на фронт с Куйбышевской, ныне Самарской области, не вернулся. Те, кто остался в тылу, проявили не меньшую самоотверженность и героизм. И сегодня мы отдаем им дань памяти и уважения», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Центральный элемент мемориального комплекса – стела из стекла и металла высотой около 26 метров, обрамляют ее информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции – изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет.

Важно отметить, что дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов. 10 декабря 1941 года состоялся испытательный полет первого штурмовика Ил-2 – «летающего танка». Вдвойне важно, что мемориальный комплекс открылся в год 170-летия Самарской губернии.

«Вчера мы отмечали День Героев Отечества. А сегодня, 10 декабря, исполнилось ровно 80 лет с того момента, как был проведен испытательный полет первого построенного в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2 – легендарного самолета, ставшего одним из главных символов победы над Германией, самого массового военного самолета в истории», – отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено губернской столице 2 июля 2020 года Указом Президента страны Владимира Путина. Звание подчеркивает вклад Самары (Куйбышева) в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокий статус, по поручению Губернатора был организован сбор подписей. Первым подпись «за» поставил Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. А всего в поддержку этой инициативы высказались более 714 тысяч человек. В итоге Самара одной из первых в Год памяти и славы, получила почетное звание «Город трудовой доблести».

«Мы искренне благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который, откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания «Город трудовой доблести» столице нашего региона», – сказал Губернатор.

Свое поздравление в связи с знаковым для города, области и страны событием направил помощник главы государства Владимир Мединский. «В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для победы над ненавистным врагом. От всей души поздравляю вас с открытием стелы «Самара – город трудовой доблести». Память о подвиге жителей города всегда будет жить в сердцах благодарных потомков и всех россиян», – говорится в обращении.

Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы. По результатам общественного голосования была выбрана Аллея Трудовой Славы. Именно она, по мнению ветеранов и большинства горожан, олицетворяет вклад запасной столицы в Великую Победу, напоминает, что именно в Куйбышеве, на Безымянке, куда были перевезены эвакуированные предприятия ОПК страны, ковалось оружие Победы.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации и крупные промышленные предприятия.

«Только в 1942 году количество выпускаемой промышленной продукции на территории Куйбышевской области увеличилось в 5 раз по сравнению с 1940 годом, а к 1945 году – уже в 11 раз», – подчеркнул Глава региона.

За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами. Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Заводы города выпустили не только самолеты, но и 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, детали для легендарных «катюш», корпуса мин, боеприпасы и так далее. В тот момент решались важнейшие стратегические задачи, и они ложились на всех тружеников – тружеников наших заводов, села, транспортной отрасли. Речники, например, огромный внесли вклад в разгром фашистов под Сталинградом. Герои, которые над всем этим работали, не думали ни о цифрах, ни о славе. Они делали все, чтобы приблизить долгожданную Победу, не жалея для этого ничего. Куйбышевцы собирали средства для строительства на них военной техники и передавали ее армии, передавали фронту», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня. Убежден, что трудовой и боевой подвиг наших ветеранов – это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов своей страны», – добавил Игорь Комаров.

«Вслед за городами героями, городами воинской славы на карте нашей страны появляются города трудовой доблести. Без тыла нет фронта и нет победы, – отметил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. – Открывая эту стелу, мы еще раз подчеркиваем, какое огромное значение, какую огромную роль сыграл Куйбышев и куйбышевцы в истории войны, в истории Победы. Я уверен, что здесь всегда будут люди, здесь всегда будут вспоминать о тех страшных годах и днях, которые довелось пережить 80 лет назад».

«80 лет назад Куйбышев стал запасной столицей страны, отдав фронту лучших сильных здоровых мужчин. Обеспечение фронта и развертывание эвакуированных предприятий – эти задачи легли в основном на женские и детские плечи. В наш город шли эшелоны каждые два-три часа, работали день и ночь под проливным осенним дождем, который очень быстро сменился зимними морозами. Куйбышевцы и вставшие с ними плечом к плечу на сталинскую вахту рабочие эвакуированных предприятий совершали свой трудовой подвиг. Несмотря на все эти тяготы, лишения и ужасы войны, в нашем городе продолжалась жизнь: здесь работала студия кинохроники, посольства, здесь писались книги, создавались произведения искусства и музыки. Мы помним и гордимся этим. И эта стела, которую мы сегодня открываем, - это дань уважения и памяти нашим прославленным землякам», – отметила Глава Самары Елена Лапушкина и поблагодарила горожан, которые поддержали и помогли реализовать этот исторический проект.

«Мы не забываем подвиг тружеников тыла, помним и чтим нашу историю. Сегодня очень великий день для Самары, а в прошлом – Куйбышева, жители которого внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и в дальнейшее развитие индустриального пояса России», – отметил президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев.

Напомним, в сентябре этого года Глава государства Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» Сызрани. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции налажен в рекордные сроки – уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов – 35 тысяч мин.

Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтянка. 22 июля 1942 года первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. В этом была огромная заслуга и наших железнодорожников, подготовивших запуск новой железнодорожной линии Свияжск – Ульяновск – Сызрань – Сталинград. Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов.

За доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев. И конечно, сегодня их вклад в Великую Победу свято хранят их дети, внуки и правнуки.

Фото: правительство СО