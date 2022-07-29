Подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Самарой и Брестом

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В пятницу, 29 июля, состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между городским округом Самара и городом Брестом.

Делегация Администрации Самары под руководством Елены Лапушкиной с 28 июля находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Цель визита - подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Соглашение будет способствовать сохранению и расширению сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма и благоустройства городского пространства, а также способствовать созданию условий для развития торгово-промышленных отношений и установлению прямых дружественных и партнерских связей между образовательными и научными учреждениями, общественными организациями двух городов.

«Убеждена, что развитие современного города невозможно без обмена опытом с коллегами из российских и зарубежных городов. Это касается абсолютно каждой сферы – социально-экономической, промышленной, сферы городского хозяйства, - отметила Елена Лапушкина. - Наше партнерство с Брестом станет продолжением планомерной системной работы по расширению сотрудничества нашего региона с Республикой Беларусь, заданной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым во время его визита в Белоруссию в июне 2022 года и встреч с Президентом Республики Александром Лукашенко, премьер-министром Романом Головченко и Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.»,

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук также отметил, что рассчитывает на продуктивное взаимодействие и сотрудничество:

«Уверен, что подписание соглашения будет способствовать как росту экономического сотрудничества, так и насыщению культурного обмена!»

Подписание соглашения прошло в Бресте в дни празднования 78-ой годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, который является и Днем города.

Россию и Белоруссию связывают отношения союзнического партнерства. Стороны поддерживают тесный и конструктивный политический диалог на высшем и высоком уровнях, интенсивно взаимодействуют на уровне министерств и ведомств. Важно отметить, что Беларусь является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Расширяются культурные и образовательные связи.

Так, в июне 2022 года представительная делегация Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова посетила Республику Беларусь. В состав делегации Самарской области вошли руководители отраслевых министерств, а также представители крупнейших компаний региона.

В июле 2022 года в Самарской области находилась делегация министерства промышленности Республики Беларусь во главе с министром Петром Пархомчиком с рабочим визитом, во время которого стороны рассмотрели пути развития экономических и деловых связей. В состав белорусской делегации вошли представители крупнейших компаний, среди них ОАО «Минский тракторный завод», «Белавтомаз», холдинг «Автокомпоненты» и другие. Глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Самары Владимир Василенко во время работы белорусской делегации в Самаре обсудили возможности участия белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского электротранспорта, реконструкции действующих и строительство новых трамвайных путей в столице региона, поставки трамвайных вагонов.

Фото: администрация Самары