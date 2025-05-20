Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве

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Сегодня, 20 мая, состоялось очередное оперативное совещание в региональном Правительстве под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Традиционно оно прошло в открытом формате.

В повестке главными вопросами стали: подготовка и проведение экзаменов и последних звонков. Здесь с докладом выступил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Затем рассмотрели вопрос организации содержания и обслуживания парковых территорий. Основными докладчиками по теме стали министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, глава городского округа Самара Иван Носков, глава городского округа Тольятти Илья Сухих. Важной частью оперативного совещания всегда являются обращения граждан, этому было уделено особое внимание.

​Открывая совещание, глава региона поднял тему устранения последствий плохих погодных условий. Главы муниципалитетов доложили губернатору, как ликвидируются последствия стихии.

Далее подвели итоги прошедшего отопительного сезона. По словам главы региона в целом он был пройден в штатном режиме, без масштабных аварийных ситуаций. «В отдельных случаях мы фиксировали порывы на инженерных сетях, оперативно принимались меры по устранению таких аварий. Важно, что среднее время устранения последствий нештатных ситуаций на объектах ЖКХ в регионе снизилось почти на 18%, фактически — на час», — сказал Вячеслав Федорищев.

​Затем перешли к основным вопросам. На этой неделе стартуют выпускные экзамены у школьников 9 и 11 классов, а также пройдет «Последний звонок». ​

Глава региона в связи с необходимостью усиления безопасности поручил главам муниципальных образований 24 мая, в день проведения «Последнего звонка» привлечь к охране общественного порядка на территории муниципальных образований и в образовательных организациях представителей общественных формирований: Добровольной народной дружины, Самарского окружного казачьего общества. А также губернатор отметил, что проводится совместная работа с ГУ МВД по Самарской области, министерством здравоохранения Самарской области для обеспечения безопасности и здоровья участников экзаменов, с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, главами муниципальных образований – для обеспечения надежного электроснабжения пунктов проведения экзаменов, исключения технических и технологических работ, способных повлиять на бесперебойное снабжение электропитанием, шумных культурных мероприятий рядом с пунктами в дни проведения экзаменов.

В 2025 году Министерством просвещения рекомендована единая для всех регионов страны дата проведения торжественного мероприятия «Последний звонок» – 24 мая 2025 года. В Самарской области в торжественных линейках примут участие более 12 тысяч обучающихся 11-х классов, педагоги и родители выпускников.

​«Праздник проведем на достойном уровне», — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Он доложил о подготовке к мероприятию, запрете на продажу алкоголя, усиленном пропускном режиме в школах и дополнительном патрулировании улиц 24 мая.

В 2025 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) примут участие 35 090 девятиклассников. Подготовлено 196 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций, 323 – на дому или в медицинском учреждении, 7 – в учреждениях УФСИН. В государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) примут участие 12 209 человек – выпускников текущего года. Подготовлено 76 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций, 50 – на дому или в лечебных учреждениях, 8 – в учреждениях УФСИН. Основной период ГИА пройдет с 21 мая по 4 июля 2025 года.

Виктор Акопьян сообщил, что в этом году ожидается прирост числа медалистов, а также подчеркнул, а также подчеркнул, что в 2025 году выросло число выпускников школ, которые сделали свой выбор экзаменов по учебным предметам, позволяющим поступить на технические специальности.

Организация содержания и обслуживания парковых территорий – второй вопрос, который сегодня рассмотрели на оперативном совещании. «Парки являются важной частью городского общественного пространства – и в качестве мест отдыха для жителей и гостей Самарской области, и как экологическая составляющая. Поэтому важно, чтобы парковые зоны были безопасными, комфортными и эстетически привлекательными», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил подойти к благоустройству парков во всей Самарской области комплексно и системно, в том числе до конца года привести в порядок Загородный парк и сделать его модельным.

«Хоть у нас достаточно сложные бюджетные ограничения в этом году, мы видим, что следующий год будет тоже не самый простой, нам необходимо вкладываться в благоустройство, поэтому такое поручение у Минфина есть: отсматривать такие заявки. Самое главное, чтобы они были хорошо подготовлены, поэтому предлагайте единый механизм софинансированияпо ключевым территориям наших муниципальных образований по благоустройству. Самое главное, чтобы это были работы, за которые будет не стыдно перед людьми, чтобы люди сами выбирали эти территории, — сказал Вячеслав Федорищев. — Посмотрите на практики Казани, Нижнего Новгорода, тех городов, где давно системно занимаются парками. И предложите конструкцию, которая будет наиболее удобна».

Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре. Здесь также расположена особо охраняемая природная территория регионального значения «Древостой дуба». Это обращение было рассмотрено на оперативном совещании. 12 мая неизвестные сбросили на территории строительные отходы. По факту проведена проверка и материалы переданы в правоохранительные органы. Начинаются работы по ликвидации несанкционированной свалки. Виновных лиц ожидает штраф: до 4000 рублей с физического лица и до 500 000 — с юридического, а также компенсация ущерба, который был нанесен зеленой зоне. Кроме этого был рассмотрен еще ряд обращений, в основном касающихся благоустройства территории. Замечания будут устранены в ближайшее время.

Еще одной из важных тем совещания стал вопрос осуществления контроля со стороны Государственной жилищной инспекции Самарской области за содержанием территории в области. Здесь с докладом выступил руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков. Принято решение выработать экономически и организационно обоснованную модель органа власти Самарской области, в полномочия которого будет входить координация и надзор в сфере содержания и благоустройства территории.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области