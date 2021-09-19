Почти треть избирателей проголосовали на выборах в Государственную и Самарскую губернскую думы

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По итогам двух дней голосования явка на выборы в Самарской области составила 26,63%. Это более 640 тысяч человек. Такие данные на утро 19 сентября озвучил председатель региональной избирательной комиссии Вадим Михеев.

Жители региона выбирают депутатов в Государственную и Самарскую губернскую думы. Голосование растянули на три дня из-за пандемии коронавируса, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, пишет 63.ру.

— Пока самым активным стал первый день голосования — 17 сентября. Проголосовали около 15% избирателей. 18 сентября явка была около 12%, — сказал Вадим Михеев.

По выборам в Госдуму самым активным в регионе стал Красноглинский одномандатный округ № 160. Явка составила 33,43%. Меньше всего проголосовали в Тольяттинском одномандатном округе № 159 — чуть более 21%.

По выборам в Самарскую губернскую думу самыми активными стали избиратели Похвистневского округа № 15. Там явка составила более 60%.

По информации главы избиркома Самарской области, довольно много жителей проголосовали на дому.

— Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и не идут на участок, если у них появился кашель или насморк. Также возможность проголосовать на дому сейчас имеют граждане, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или мамы в декрете, — пояснил Вадим Михеев.

По его словам, возможностью проголосовать на дому в Самарской области воспользовались более 100 тысяч человек.

Фото: Роман Данилкин