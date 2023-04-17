Почти 1000 человек приняли участие в восстановлении зеленых насаждений в Тольятти

Это уже стало хорошей традицией для многих тольяттинцев. В общей сложности в посадке леса в Тольятти за детской многопрофильной больницей приняли участие около тысячи человек. Среди них представители трудовых коллективов из Самары и Тольятти, ветеранских, патриотических, молодёжных организаций, сотрудники городской администрации, депутаты «Единой России», общественники, а также активисты партийного проекта «Чистая страна» и неравнодушные горожане. Многие приходили целыми семьями.

С каждым годом количество участников акции «Лес памяти» растет. Как отметил координатор федерального проекта «Чистая страна» по Самарской области, генеральный директор ГК «Эковоз» Денис Волков, желающих принять участие в посадке горожан было так много, что их количество даже пришлось ограничить.

«Мы с вами сажаем лес на протяжении нескольких лет, деревья уже подрастают, становятся высотой с человеческий рост. Вы приходите сюда вместе с детьми и видите, что наш лес потихоньку восстанавливается. Это удивительные эмоции — то, ради чего мы с вами здесь каждый год собираемся. Спасибо каждому из вас! Всех с праздником и всем отличного настроения!» — отметил координатор экологического проекта «Единой России» по Самарской области Денис Волков.

За несколько часов участники акции на площади в 5 гектаров высадили более 18 тысяч саженцев сосны.

Напомним, после пожара 2010 года были уничтожены более 2 тысяч гектаров насаждений, среди которых - многовековые сосны и краснокнижные растения. С того момента началось активное восстановление зелёных насаждений в черте города. За это время в общей сложности засажено более 1200 гектар и высажено более 500 тысяч саженцев.

Отметим, что принять участие в акции координатор партийного проекта «Чиста страна» по Самарской области Денис Волков предложил на общественном совете партпроекта, который прошел в режиме ВКС 28 марта.