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По словам президента России, Украину превращают в "антипод" России

14 мая 2021 21:52
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На Украине происходит зачистка политического поля, а Запад это поддерживает.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украину стараются превратить в антипод России, передает ТАСС.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал глава государства, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

Российские власти будут своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для страны из-за ситуации на Украине, добавил президент.

Он заметил, что на Украине сейчас происходит "совершенно очевидная зачистка политического поля". Там принимаются "явно политические и избирательные" решения, направленные "только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", указал Путин.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания. И мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - подчеркнул российский лидер.

 

Фото:   ТАСС

 

Теги: отношения Россия Украина

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