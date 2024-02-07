Песков подтвердил, что Путин накануне дал интервью журналисту Карлсону

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 февраля в ходе брифинга подтвердил, что президент России Владимир Путин накануне дал интервью журналисту Такеру Карлсону, пишут "Известия".

«Да, я могу это подтвердить», — заявил Песков, комментируя информацию о встрече российского лидера и американского журналиста.

При этом представитель Кремля не стал комментировать впечатления Путина от беседы с Карлсоном, а посоветовал дождаться выхода интервью.

Также в ходе общения с журналистами Песков отметил, что Кремль получает много заявок на интервью с президентом России от западных СМИ. Однако они, занимая однобокую позицию, не выглядят беспристрастно, поэтому Кремлю эти СМИ неинтересны.

Фото: pxhere.com