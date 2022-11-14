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Песков: в Анкаре проходят российско-американские переговоры

14 ноября 2022 22:27
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Инициатором стали США.

Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это была инициатива американской стороны", — уточнил представитель Кремля.

При этом он добавил, что в Москве не будут говорить о содержании переговоров.

Сегодня CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщило, что в Турции проходит встреча директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса.

По информации издания, Москва и Вашингтон не планируют обсуждать Украину, при этом Штаты заранее предупредили Киев о встрече. Как отмечается, глава ЦРУ хочет затронуть темы находящихся в заключении в России американцев, ядерного оружия и связанных с ним рисков эскалации.

 

Фото:   ADEM ALTAN/РИА Новости

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