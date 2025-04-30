Песков сообщил о восстановлении каналов коммуникации РФ и США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами после лекции марафона "Знание.Первые" подтвердил, что каналы коммуникации между РФ и США восстановлены. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Песков уточнил, что процесс взаимодействия с американской стороной продолжается.

"Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены", – заметил представитель Кремля.

Он также отметил "невероятные усилия" США по урегулированию украинского конфликта. Москва признательна Вашингтону за это стремление, заявил Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, побывавший в Москве на переговорах с Путиным, назвал Кремль "впечатляющим местом", пишет Смотрим.