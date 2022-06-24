Песков: прямая линия с Путиным состоится, но позже

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента востребована, но мероприятие пройдет «чуть позже». Ранее Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия президента в июне не состоится. По словам господина Пескова, у президента «сейчас очень много более важных мероприятий».

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована»,— сказал Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС. Тем не менее пресс-секретарь сообщил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента». «Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно»,— заверил Дмитрий Песков.

Кремль начал предварительную подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным еще в мае. 2 июня Дмитрий Песков говорил, что она пройдет сразу после Петербургского международного экономического форума, который состоится с 15 по 18 июня. Однако уже 8 июня он заявил, что прямая линия состоится не раньше июля.

В 2021 году прямую линию с Владимиром Путиным провели 30 июня.

Она продолжалась 3 часа 43 минуты. В адрес президента поступило около 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68 из них, пишет Коммерсантъ.