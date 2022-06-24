Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"
В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"
«ЛизаАлерт», ВКонтакте и билайн объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности
«ЛизаАлерт», ВКонтакте и билайн объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности
29-летняя сызранка успела заложить на территории города 39 наркозакладок
29-летняя сызранка успела заложить на территории города 39 наркозакладок
В России нашли замену Tetra Pak
В Жигулевске трое мужчин пытались украсть ворота администрации
В Жигулевске трое мужчин пытались украсть ворота администрации
В Кинель-Черкассах восстановили спортивную площадку благодаря системе «Инцидент Менеджмент»
В Кинель-Черкассах восстановили спортивную площадку благодаря системе «Инцидент Менеджмент»
В Самарской области скорректировали закон о купании на Волге
В Самарской области скорректировали закон о купании на Волге
С 1 июля 2022 года в Самарской области подорожают коммунальные услуги
С 1 июля 2022 года в Самарской области подорожают коммунальные услуги
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.08
EUR 55.99
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"
26 июня в Самаре в Струковском саду отметят День молодёжи
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Песков: прямая линия с Путиным состоится, но позже

24 июня 2022 09:26
138
Песков: прямая линия с Путиным состоится, но позже

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента востребована, но мероприятие пройдет «чуть позже». Ранее Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия президента в июне не состоится. По словам господина Пескова, у президента «сейчас очень много более важных мероприятий».

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована»,— сказал Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС. Тем не менее пресс-секретарь сообщил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента». «Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно»,— заверил Дмитрий Песков.

Кремль начал предварительную подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным еще в мае. 2 июня Дмитрий Песков говорил, что она пройдет сразу после Петербургского международного экономического форума, который состоится с 15 по 18 июня. Однако уже 8 июня он заявил, что прямая линия состоится не раньше июля.

В 2021 году прямую линию с Владимиром Путиным провели 30 июня.

Она продолжалась 3 часа 43 минуты. В адрес президента поступило около 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68 из них, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
716
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
405
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
365
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
458
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
523
Весь список