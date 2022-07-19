Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте

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Паспорт России в рейтинге по предоставляемой возможности безвизовых путешествий оказался на 50-м месте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании Henley & Partners.

Так, российский документ удостоверяющий личность встал между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины. В этом году Россия опустилась на одну строчку.

Паспорт РФ позволяет гражданам в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.

Самым желанным оказался паспорт Японии, который предоставляет безвизовый въезд в 193 страны.

Вторую строчку заняли Сингапур и Южная Корея, жители которых имею право посетить 192 страны.

На третьем месте расположились Германия и Испания, по паспортам которых 190 безвизовых направлений.