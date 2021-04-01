Партия пенсионеров предлагает уравнять размер пенсии на всей территории страны 

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Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) в своей предвыборной программе к выборам депутатов Госдумы в 2021 году предлагает уравнять размер пенсии на всей территории страны и дать возможность россиянам выходить на пенсию только по трудовому стажу. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба партии в четверг.

"Партия пенсионеров настаивает на разработке нового пенсионного законодательства с учетом двух главных факторов. Это равенство пенсий на всей территории России, и при этом в расчет пенсий обязательно должны быть включены те льготы и доплаты, которые гражданин заслужил в результате деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за иные заслуги перед государством", - говорится в сообщении.

По словам зампреда партии Владимира Ворожцова, в России "не может быть пенсии московской, хабаровской и кировской". "Мы должны сделать пенсии справедливыми для всех. Особенно для людей, работавших в самых тяжелых климатических условиях", - отметил он.

В свою очередь председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков добавил, что партия в своей предвыборной программе "также будет стоять на выходе на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу". "Мы считаем, что 30 лет трудового стажа достаточно для того, чтобы человек имел право выходить на пенсию. И такая практика уже существует в нашем обществе. Так уходят на пенсию военнослужащие и представители правоохранительных органов", - уточнил Бураков.

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