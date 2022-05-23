Палестина заявила, что не будет прекращать импорт продовольствия из России

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Палестина продолжит импортировать продовольственные товары из России, несмотря на экономические последствия событий вокруг Украины, передает ТАСС. Об этом в понедельник в интервью телеканалу CNBC Arabiya в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе сообщил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.

"Мы рассматривали альтернативные источники импорта пшеницы в связи с событиями на Украине, но в то же время мы можем с уверенностью сказать, что регулярные поставки зерна из России продолжатся", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что "правительство Палестины выделяет ежемесячно порядка $50 млн на субсидирование цен, в основном на продукты питания и топливо". По его мнению, "это необходимая мера, принятая властями для борьбы с негативными последствиями украинского кризиса для палестинской экономики".

"Двойные стандарты являются серьезной проблемой для международного сообщества, особенно в связи с событиями на Украине. Однако теперь палестинскому вопросу стали уделять больше внимания, чем раньше", - подчеркнул Штайе, отвечая на вопрос об ожиданиях от форума в отношении Палестины.

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