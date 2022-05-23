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Палестина заявила, что не будет прекращать импорт продовольствия из России

23 мая 2022 19:24
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Палестина продолжит импортировать продовольственные товары из России, несмотря на экономические последствия событий вокруг Украины.

Палестина продолжит импортировать продовольственные товары из России, несмотря на экономические последствия событий вокруг Украины, передает ТАСС. Об этом в понедельник в интервью телеканалу CNBC Arabiya в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе сообщил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.

"Мы рассматривали альтернативные источники импорта пшеницы в связи с событиями на Украине, но в то же время мы можем с уверенностью сказать, что регулярные поставки зерна из России продолжатся", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что "правительство Палестины выделяет ежемесячно порядка $50 млн на субсидирование цен, в основном на продукты питания и топливо". По его мнению, "это необходимая мера, принятая властями для борьбы с негативными последствиями украинского кризиса для палестинской экономики".

"Двойные стандарты являются серьезной проблемой для международного сообщества, особенно в связи с событиями на Украине. Однако теперь палестинскому вопросу стали уделять больше внимания, чем раньше", - подчеркнул Штайе, отвечая на вопрос об ожиданиях от форума в отношении Палестины.

 

Фото:    pixabay

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