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Организация патриотической акции «Бессмертный полк» на территории Самарской области

28 апреля 2022 13:08
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Организация патриотической акции «Бессмертный полк» на территории Самарской области

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну, – главная задача патриотической акции «Бессмертный полк». 

В этом году шествие пройдет 9 мая в традиционном офлайн формате. Организацией сбора и построения участников акции занимается региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и Самарский союз молодёжи. 

В городском округе Самара начало шествия в 11.00 после завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники. Колонна патриотической акции «Бессмертный полк» будет двигаться по улице Молодогвардейской через площадь им. В.В. Куйбышева до ул. Маяковского.

Формирование колонны будет проходить по ул. Молодогвардейской. 

Пункты КПП будут открыты с 8.00.

Вход через КПП:

  1. ул. Высоцкого со стороны ул. Галактионовской (ОСНОВНОЙ);
  2. ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской;
  3. ул. Некрасовская со стороны ул. Чапаевской;
  4. ул. Ленинградская пересечение с ул. Молодогвардейской.

В районе формирования колонны патриотической акции «Бессмертный полк», а также по ходу следования колонны, будет организована видеотрансляция военного парада на мультимедийных экранах. Сопровождать колонну будут Волонтеры Победы г.о. Самара. По ходу движения будут предприняты меры безопасности.

В городском округе Тольятти колонна Бессмертного полка пройдет по одной из центральных улиц – ул. Юбилейная от улицы Свердлова до бульвара Приморский.

Сбор участников акции «Бессмертный полк» будет проходить с 09.00 от ул. Свердлова до дома 6 по ул. Юбилейная. 

Пункт КПП будет организован на ул. Юбилейная, у дома 6. 

Начало движения колонны с 11.00.

Участники пройдут мимо Парка Победы. По ходу движения колонны будет организовано музыкальное сопровождение и обеспечены меры безопасности.

Вся информация об организации патриотической акции «Бессмертный полк» в муниципальных образованиях Самарской области будет размещаться в местных СМИ и администрациях муниципалитета.

Желающие изготовить фотографии для участия в шествии Бессмертный полк могут ознакомиться с адресами пунктов по изготовлению фотографий в городских округах Самара и Тольятти, перейдя по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/kAHMInVo8UnbMg.

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