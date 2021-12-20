Оперативный штаб: в области нужно наращивать охват населения вакцинацией от гриппа

149

В понедельник, 20 декабря, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Участники штаба оценили эпидемиологическую ситуацию на данный момент и рассмотрели ход вакцинации от гриппа и от коронавируса в регионе, а также меры, принимаемые на уровне муниципалитетов, для контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в области, по оценке руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, остается напряженной. На 20 декабря выявлено 582 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в 22 муниципальных образованиях превышают среднеобластное значение. При этом есть тенденция к снижению: за 50-ю неделю число выявленных случаев коронавируса уменьшилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей, это коснулось всех возрастных групп. Наибольшее снижение отмечено в группе 7-14 лет (на 38%), 1-6 лет (на 28%), 30-49 лет (на 20%). При этом, если рассматривать показатель на 100 тысяч населения в возрастных группах, то по-прежнему самые высокие – в группе 65+ (193,45), 50-64 лет (147,7), 30-49 лет (139). Доля заболевших пенсионеров за неделю выросла почти на 3%. Незначительный рост заболеваемости отмечен среди работников пишевой промышленности, общепита, ЧОП. Высокие показатели на 100 тысяч населения в разрезе профессиональных групп в сравнении с показателем по совокупному населению сохраняются в сфере услуг (469,27), среди работников офисов (142,88). Охват тестированием превышает федеральный норматив, за минувшую неделю обследовано более 96 тысяч человек.

ОРВИ за неделю заболел 21221 житель, это на 43% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и почти на 10% больше, чем за прошлую неделю. Внебольничная пневмония, напротив, идет на спад: сейчас заболевших меньше в 4,6 раза, чем было в этот период в прошлом году, и на 13% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Рост ОРВИ во всех возрастных группах – тревожный показатель. Если в прошлом году в эпидсезон в области не было выявлено ни одного случая гриппа, то на сегодняшний день, подчеркнула Светлана Архипова, таких случаев уже два – в Тольятти. Поэтому, по ее словам, нужно обратить внимание на лабораторную диагностику ОРВИ на предмет выявления вируса гриппа и продолжать наращивать темп вакцинации, особенно детей и пожилых.

Рост заболеваемости ОРВИ идет на протяжении 4 недель с разной интенсивностью. А на фоне общего снижения по заболеваемости COVID-19 показатели в возрастных группах 65+ и 50-60 лет все равно высоки. В этой связи Дмитрий Азаров ещё раз акцентировал внимание на важности работы со старшим поколением. Охват вакцинацией в этой категории населения пока недостаточен. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу среду граждан старше 60 лет.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян также отметил снижение числа пациентов с коронавирусом, и рост — с ОРВИ. Основная причина такого роста – погодные условия: повысившаяся из-за снега влажность, перепады температур.

В госпиталях проходят лечение 2891 человек с COVID-19 и подозрением на него: это на 63% меньше в сравнении с пиковыми значениями 42-й недели, снижается и объем суточного потребления кислорода. Относительно коечного фонда принято решение в преддверии новогодних праздников оставить в резерве 1200 мест на случай ухудшения ситуации.

Темп вакцинации снижается. За 50-ю неделю прививки от коронавируса сделали чуть более 33 тысяч жителей, в то время как на прошлой неделе – более 46 тысяч. Всего в области первым компонентом вакцины на данный момент привито более 1 млн 600 тысяч жителей. Это почти 80% от запланированного и более 51% всего населения региона. Повторную вакцинацию прошли почти 214 тысяч человек (57% от плана). В Камышлинском и Хворостянском районах привито плановое количество населения, ниже среднеобластного охват вакцинацией в 19 муниципальных образованиях. От гриппа привито 49% населения от плана, ниже среднеобластного показатели в 14 муниципальных образованиях. Нужно усиливать разъяснительную работу с населением и повышать охват вакцинацией.

​Губернатор обратил внимание на тот факт,​ что, по данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения​ —​ в Отрадном. Кроме того, городской округ занимает последнее место по темпам вакцинации. Глава региона дал неудовлетворительную оценку работе руководства муниципалитета и​ поручил минздраву направить в муниципалитет комиссию, которая на месте разберёт причины таких показателей.

Отдельный вопрос был посвящен организации приема и отправления чартерных рейсов в период новогодних праздников. Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года запланированы 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям, в том числе в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Армению. Эти направления не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом коронавируса «омикрон», однако терять бдительность нельзя. «Ситуация очень подвижная, меняется оперативно, все рейсы — в зоне нашего особого внимания. Необходимо всех приезжающих из-за рубежа охватывать тестированием. Не нужно​ делать какие-то исключения по странам, где ситуация относительно благополучная, чтобы не пропустить вспышку и завоз инфекции на территорию региона. Должна быть обеспечена полная боевая настороженность по всем международным рейсам», — отметил губернатор.