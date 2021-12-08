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Дмитрий Азаров в прямом телеэфире ответил на вопросы жителей региона о вакцинации
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Дмитрий Азаров в прямом телеэфире ответил на вопросы жителей региона о вакцинации

8 декабря 2021 21:30
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Многих интересовала тема введения QR-кодов в регионе.

В среду, 8 декабря, губернатор Дмитрий Азаров в прямом телеэфире ответил на вопросы жителей Самарской области. Многих интересовала тема введения QR-кодов в регионе.

Глава региона пояснил, что во всем мире применяется такая практика. Причем в ряде государств речь идёт даже о введении штрафных санкций в отношении тех, кто до сих пор не вакцинировался. Позиция Российской Федерации, Президента нашей страны заключается в том, что надо убеждать людей, добавил губернатор.

"Проводится огромная разъяснительная работа, - отметил Дмитрий Азаров. - И никакие усилия в этом вопросе не могут быть избыточными".

Губернатор добавил: уровень вакцинации в Самарской области в среднем выше, чем по стране, на 5-6 %.

"Но это не повод для гордости. Мы пока не достигли главной цели – коллективного иммунитета, а для этого необходимо вакцинировать 80 % взрослого населения", - акцентировал внимание глава губернии.

Дмитрий Азаров подчеркнул: для того чтобы отказаться от всех ограничений, чтобы чувствовать себя свободно, нужно вакцинироваться.

Все условия для этого созданы. В регионе работает около 200 прививочных пунктов, из них 11 - круглосуточные.

Губернатор подчеркнул, что сегодня действительно фиксируется снижение уровня заболеваемости, несмотря на то, что уровень тестирования в регионе наращивается:

"Мы проводим исследования для того, чтобы как можно раньше выявить инфицированных и как можно раньше прийти им на помощь. И денег, и усилий не жалеем, - отметил Дмитрий Азаров. - И федеральное Правительство оценивает наши усилия в этом вопросе. В прошлом эфире я говорил о том, что нам выделяют дополнительные средства в размере 536 миллионов рублей на лекарственные препараты для больных ковидом. Буквально вчера принято решение - еще почти два миллиарда рублей дополнительных мер поддержки для территориального фонда медицинского страхования. Мы предоставляем честные цифры, чтобы не замалчивать и скрывать, а чтобы быстрее и эффективнее помогать. И получаем поддержку федеральных властей, а это лучшая оценка нашей деятельности".

Губернатор отметил, что сейчас количество новых инфицированных граждан в два раза меньше, чем было месяц назад. Это один из результатов работы в этом направлении, в том числе нерабочих дней, которые действовали в регионе с 25 октября по 7 ноября.

Дмитрий Азаров напомнил, что сейчас в регионе под ковид-больных отведено 7,3 тысячи коек, а на пике было 8,5 тысячи. Сейчас 37 % коек свободны:

"Мы и дальше будем возвращать коечный фонд для предоставления медицинской помощи, не связанной с ковидом. И это делается благодаря тем гражданам, которые сделали прививку. Благодаря им мы можем расширять предоставление медицинской помощи онкобольным, по сердечно-сосудистым заболеваниям – это две болезни, которые являются главным вызовом для всего человечества сегодня. У нас уже 1,574 миллиона привитых, это практически половина от общего населения".

Также губернатор поблагодарил Общественную палату Самарской области за инициативу по проведению акции "Вакцинация – это жизнь!", благодаря которой все привитые могут получить различные призы, передает sova.info.

 

Теги: Вакцинация Дмитрий Азаров

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