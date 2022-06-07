ООН не подтвердила обвинения Украины в адрес РФ в краже зерна

89

Структуры ООН не располагают возможностями подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру", - сказал он.

Фото: pexels