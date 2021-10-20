Ольга Шелест поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку паллиативных детей

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На расширенном заседании Правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития региона в 2021 году и формированию проекта областного бюджета 2022-2024 годов исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест выступила с рядом предложений по поддержке паллиативных детей:

"Наш фонд занимается поиском семей детям-сиротам и поддержкой приемных семей. Такие семьи получают выплату из регионального бюджета на содержание приемных детей. Ежегодно она индексируется на процент инфляции. Например, в этом году сумма составляет 8334 рубля. Эти деньги идут на обеспечение детей питанием, одеждой и всем необходимым".

Исполнительный директор фонда обратилась к главе региона с просьбой увеличить эту сумму:

" Дмитрий Игоревич, большая просьба рассмотреть возможность не ежегодно индексировать эту сумму согласно инфляции, а поднять до какой-то значительной величины. Чтобы она была адекватна потребностям детей".

Глава региона поддержал инициативу и поручил рассмотреть этот вопрос:

" Давайте мы посмотрим возможности нашей индексации не на прогнозное значение инфляции, а на реальную инфляцию, которая у нас будет по итогам года. И соответственно индексацию уже сделаем на фактическую инфляцию. В случае необходимости эту сумму мы скорректируем", - подчеркнул губернатор.

Ольга Шелест поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь, которая была оказана детям с особенностями развития, инвалидам и престарелым людям, проживающим в социальных учреждениях.

" У них нет никого, кроме нас. И государство для этих людей - мама или папа, муж или жена, сын или дочь. Ваше решение об увеличении финансирования на питание этих людей на 30 % в период самоизоляции - это было очень верное, грамотное, по-отцовски верное решение. Оно позволило улучшить рацион питания этих людей. Было бы здорово, если бы вы сохранили эти 30 %. Цены на продукты питания растут. Если их не будет, люди лишатся возможности полноценно кушать", - обратилась с просьбой руководитель благотворительного фонда.

Губернатор поблагодарил Ольгу Шелест за ее работу и поручил учесть это предложение при доработке бюджета, сообщает sova.info.

Фото: Юлия Рубцова/СОВА