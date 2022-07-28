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Документ предполагает взаимодействие в экономической и социальной сферах, деятельность по поддержке институтов гражданского общества, расширению общественных и международных связей, а также дружественных отношений между регионом и ДНР.
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
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Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»

28 июля 2022 23:11
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Документ предполагает взаимодействие в экономической и социальной сферах, деятельность по поддержке институтов гражданского общества, расширению общественных и международных связей, а также дружественных отношений между регионом и ДНР.

В четверг, 28 июля, на «iВолге» в присутствии полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Губернатора Дмитрия Азарова было подписано соглашение о сотрудничестве между Общественными палатами Самарской области и Донецкой Народной Республики.

Документ предполагает взаимодействие в экономической и социальной сферах, деятельность по поддержке институтов гражданского общества, расширению общественных и международных связей, а также дружественных отношений между регионом и ДНР.

Как отметила на церемонии заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова, Самара стала первой, кто пригласил большую делегацию Донбасса для очной встречи. Она подчеркнула: сотрудничество с Самарской областью очень важно для республики, и напомнила, что благодаря региону в городе Снежное на Донбассе происходят колоссальные изменения.

«Там сейчас идет процесс восстановления социальных учреждений, ремонтируются дороги, вывозится мусор. Когда были при Украине, мы такого не видели. Мы знаем: все, что вы обещаете, вы реально делаете. Большое спасибо за это, — обратилась она к Дмитрию Азарову и всем неравнодушным самарцам. — Мы будем с вами. Мы станем одной великой Россией. Мы вернемся домой!»

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области есть чему поучиться у жителей Донбасса. В сложнейших условиях они проявляют характер, не теряют уверенность и двигаются к достижению всех целей.

«Сейчас у нас в Снежном и руководители различных подразделений, и служащие. Они многое из этого берут на вооружение, когда нужно не регламенты писать, а просто взять и сделать день в день», — отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров также поделился с Игорем Комаровым и членами Общественных палат перспективами экономического сотрудничества с Донбассом, где расположены уникальные предприятия. В данный момент для кооперации необходимо убрать некоторые законодательные барьеры, которые этому мешают. Полпред Президента обещал поддержать инициативы в этом направлении. О том, в каких сферах могут сотрудничать бизнес-структуры и предприниматели Самарской области и ДНР, обсудили на круглом столе.

Для закрепления договоренностей Торгово-промышленные палаты подписали на «iВолге» первое в России соглашение о развитии экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, о привлечении взаимных инвестиций в приоритетные отрасли экономики. Отдельное внимание будет уделено развитию высокотехнологичных производств и кадрового потенциала.

«Надеемся, наши предприятия найдут новые контакты, новые рынки сбыта, наши предприниматели заключат взаимовыгодные контракты и будут плодотворно сотрудничать с Самарской областью», — отметила председатель ТПП ДНР Валерия Григорьева.

Предполагается и взаимодействие в гуманитарной сфере. Так, во время встречи представителей Донбасса с депутатами Самарской губернской думы было официально закреплено сотрудничество Самарского государственного социально-педагогического университета и Горловского института иностранных языков.

 

Фото:   СОВА

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