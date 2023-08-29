Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны

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Во вторник, 29 августа, в Самаре в СКК «Дворец спорта им. В. Высоцкого» начал работу форум «Сообщество», который проводит Общественная палата Российской Федерации. Участие в нем принимают представители федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнес-сообщества. В пленарном заседании форума принял участие Губернатор Дмитрий Азаров, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Такие форумы проводятся с 2015 года во всех федеральных округах страны с целью выявления и обсуждения проблем развития некоммерческого сектора в субъектах РФ, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью, созданная для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов за выбор Самарской области в качестве площадки форума и отметил, что этому способствовала предшествующая большая совместная работа, активность представителей Общественной палаты РФ от Самарской области, а также признание заслуг Общественной палаты Самарской области под руководством Виктора Сойфера.

По мнению Губернатора, тема форума - «Гражданское общество России – основа развития» - определяющая. «Мы в Самарской области по-другому и не мыслим. По всем важнейшим вопросам развития нашего региона, создания условий для динамичного развития, улучшения жизни, конечно же, советуемся с людьми», - отметил он. Глава региона привел в пример тезис сообщества людей с ограничениями по здоровью - «ничего для нас без нас». «Мы стараемся со всеми жителями Самарской области использовать как раз именно такой принцип. Именно так мы формировали стратегию лидерства Самарской области и следуем ей всенепременно, несмотря на все сложности, которые зачастую нам создают наши недруги. Мы собрали более 900 000 предложений от людей при формировании стратегии развития нашего региона. Эта стратегия дополняется и сейчас проходит актуализацию во всех муниципалитетах нашей области», - пояснил Губернатор.

По такому же принципу в регионе запускались и проекты поддержки общественных инициатив. Дмитрий Азаров рассказал, что проект «СОдействие», в частности, стал в регионе уже целым движением: «У нас большое количество людей активных, неравнодушных, людей деятельных. И конечно, когда люди чувствуют такую поддержку своих инициатив, то это превращается в настоящее движение».

Волонтерское движение Самарской области традиционно занимает лидирующие позиции в России. «У нас 4,5 тысячи НКО. Мы с большим вниманием относимся ко всем идеям, которые высказываются в обществе, создали специальный ресурсный центр по поддержке оформления общественных инициатив, для того, чтобы они могли стать проектом», - пояснил Глава региона. НКО региона успешно участвуют в конкурсах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, область входит в десятку лидеров среди регионов страны. В прошлом году область вошла в тройку лидеров по числу победителей и объему полученных Президентских грантов. «Такое соработничество по развитию нашей родной самарской земли, по созданию условий раскрытия талантов каждого гражданина и приводит к результатам, которые сегодня заметны и на федеральном уровне», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатора поддержала модератор пленарного заседания, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына: «Команда региона успешно работает, и по всем направлениям Самарская область всегда в передовиках. Поэтому мы обращаемся за лучшим опытом именно к вам». Как отметил Глава региона, Самарская область также готова перенимать лучшие практики, показавшие эффективность, которые наработаны в других субъектах РФ.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева поблагодарила руководителя области и Общественной палаты региона за возможность проведения форума на самарской земле и отметила его масштаб. Для очного участия в нем зарегистрировались более 2 тысяч человек из 71 региона РФ – представителей гражданского общества и органов власти, еще порядка 600 принимают участие в онлайн-формате.

«Мы стараемся собрать в каждом регионе на одной площадке одновременно и жителей, и представителей властей, в наших форумах традиционно принимают участие представители властей разного уровня – и региональной, и федеральной. Всегда приятно видеть такой отклик. Дмитрий Игоревич, лично благодарность вам за то, что вы с нами сегодня», - отметила Лидия Михеева.

Как отметила спикер, на форуме представлены НКО различного профиля. Таким образом общественники, работающие во всех сферах социальной реальности, могут рассказать, с какими трудностями сталкиваются, и совместно с представителями власти подумать, как их преодолеть.

Секретарь Общественной палаты РФ отметила, что все инициативы и предложения, которые появятся во время обсуждения, будут вынесены на рассмотрение в рамках итогового форума «Сообщество», который пройдет в Москве в ноябре текущего года.

В рамках пленарного заседания Лидия Михеева вручила медаль Общественной палаты РФ «За заслуги перед обществом» Виктору Сойферу, председателю Общественной палаты Самарской области, за вклад в развитие российского гражданского общества.

Актуальность темы форума оценил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский. Он подчеркнул: в настоящее время Россия ведет сражения по трем направлениям: на передовой, в экономике и на идеологическом фронте. «Ни по одному из этих направлений мы не имеем права проиграть. Мы, безусловно, победим. И с первых дней проведения СВО гражданское общество показало, что оно вместе со своей страной», - заявил он.

Система общественных институтов, общественная палата – это основной институт организованного гражданского общества, которое представлено также общественными палатами регионов, советами и различными комиссиями, другими объединениями. Большая часть их предложений и проектов, особенно социальной направленности, находят поддержку со стороны различных фондов – как региональных, так и федеральных. Ярким таким примером является Фонд президентских грантов.

«В Самарской области существует очень стройная система грантовой поддержки общественных инициатив», - добавил спикер.

Александр Журавский также отметил большую роль общественных организаций в патриотической консолидации общества, в помощи военнослужащим и их семьям.

В ходе дискуссии Константин Абрамов, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, генеральный директор Фонда ВЦИОМ, рассказал о результатах социологических исследований в части уровня доверия политикам, одобрения деятельности общественных институтов, а также проблем, которые волнуют граждан.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова рассказала о значительно растущем вкладе НКО в социально-экономическое развитие страны. «Этому способствует та поддержка, которую оказывают органы власти институтам гражданского общества», - отметила она. Также она представила данные рейтинга Общественной палаты совместно с агентством РАЭКС, заметив при этом, что диспропорции позиций разных регионов в части развития сектора НКО по различным показателям рейтинга сокращаются. Она также оценила большой потенциал роста вклада НКО в социально-экономическое развитие страны.

Член Общественной палаты РФ от Самарской области Павел Покровский поделился опытом выстраивания отношений институтов гражданского общества с органами власти региона. Он отметил, что волонтерский корпус и общественные объединения сыграли большую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией, помогая врачам, больным и нуждающимся жителям области. Люди не остались в стороне и с началом специальной военной операции: «Сегодня более 150 тысяч человек в Самарской области на постоянной основе помогают военнослужащим и их семьям, вовлекая в эту работу гораздо больше жителей региона». Кроме того, Павел Покровский напомнил о реализации регионального проекта поддержки гражданских инициатив «СОдействие». «Он позволяет на территориях создавать условия для комфортного проживания наших граждан при условии участия общественных организаций и объединений в этой работе», – отметил он.

В рамках так называемого нулевого дня форума члены Общественной палаты РФ оценили качество благоустройства общественных пространств по программе «Комфортная городская среда». Внимание обратили на парк «Молодежный» в Самаре. «Мы видим, что здесь еще ведутся работы, но уже сделан водоем, хорошая детская площадка. Весь проект – современный. Нам понравилось, что разработка концепции велась вместе с горожанами. И можем только поблагодарить Губернатора за такое внимание к паркам. Мы пообщались с людьми, которые отметили существенные изменения в части общественных пространств», – отметил член общественной палаты Сергей Буторин.

Дмитрий Азаров напомнил, что все проекты благоустройства создаются с учетом мнения жителей той или иной территории. «Парк «Молодежный» - это один из примеров, где четко в соответствии с запросами людей сейчас заново формируется пространство», – отметил Глава региона.

Качество благоустройства общественных пространств, их «столичный уровень» оценила и председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко, которая впервые приехала в Самару. «С удовольствием прогулялась по набережной. Это красивейшие места, очень благоустроенные парки. Получила большое удовольствие. И видно, что очень много и молодых, и немолодых людей занимается спортом вместе с детьми. Нахожусь под большим впечатлением», – поделилась она.

Дмитрий Азаров пояснил, что набережные в регионе созданы во всех городах, расположенных на Волге. Глава региона пригласил прогуляться и оценить их уровень благоустройства.

«Коллеги мне сказали, что вы этому уделяете большое внимание, и есть очень большой отклик. Это действительно улучшает качество жизни, что очень важно», – добавила Наталья Кравченко. Она также отметила вклад региона в работу по президентской программе капитального ремонта школ (эта программа предполагает, что к 2026 году в стране будет отремонтировано более 7600 школ) и рассказала о проекте «Школа мечты», который позволяет вовлечь креативную молодежь в создание современных образовательных пространств. «Мы говорим о патриотическом воспитании, а что это – это не что иное, как желание наших молодых людей участвовать в развитии своей страны», - пояснила она.

Представляя Екатерину Колотовкину, директора по развитию фонда «Звезда и Лира», модератор пленарной сессии Дарья Кислицина подчеркнула, что самарский регион задает хорошие тренды патриотического воспитания, которые заметны на федеральном уровне. Екатерина Колотовкина рассказала о работе организации по поддержке бойцов СВО и их семей, жителей освобожденных территорий. Кроме сбора и отправки гуманитарных грузов, фонд занимается обучением военнослужащих работе с БПЛА. «Совсем недавно с Дмитрием Игоревичем мы были в зоне СВО, где наши инструкторы продемонстрировали свою работу. Это на самом деле впечатляет, - поделилась она. - Как мама троих детей я знаю, как тяжело оторвать детей от компьютера. Появилась такая идея – создать класс по обучению работе с БПЛА для детей. Он откроется при поддержке Правительства Самарской области в октябре и будет базироваться в Самарском Доме офицеров».

Форум «Сообщество» продлится до 30 августа. Подводя итог пленарной сессии, Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что форум проводится в Самаре в юбилейный для региональной Общественной палаты год.

«Это подчеркивает с одной стороны активность, значимость региональной Общественной палаты, а с другой стороны – это признание заслуг всех неравнодушных людей, которые живут, творят, созидают на самарской земле, побеждают каждый день, поддерживают наших бойцов – защитников Отечества. Главное достояние, богатство Самарской области – это активные, неравнодушные люди, - подчеркнул Глава региона. - То, что форум «Сообщество» сегодня проходит здесь, является подтверждением этого важного понимания, которое есть в обществе: без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Результаты, которых мы добились, достигли именно благодаря соработничеству, объединению людей, где принципиальную роль играет Общественная палата».

Фото: Дмитрий Бурлаков