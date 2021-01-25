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Новые компьютеры, пульсоксиметры и чайные наборы –в помощь медикам районных больниц 

25 января 2021 16:32
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Поддержать персонал районных больниц решили депутаты-волонтеры Самарской губернской думы. 

Медперсонал районных больниц трудится наравне со своими коллегами из областной столицы и городских округов. Уровень ответственности – больше, ведь здесь тебя знают все, говорят сельские медики. Поддержать персонал районных больниц решили депутаты-волонтеры Самарской губернской думы. 

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева передала более 20 чайных наборы для медицинских работников Ставропольской ЦРБ и персоналу Центральной районной больницы в Шигонах. Новые 19 пульсоксиметров, которые определяют пульс и степень насыщения крови кислородом, помогут врачам осуществлять оперативную диагностику пациентов.

Новый системный блок и монитор от депутата Татьяны Бодровой появился в методическом кабинете Красноармейской Центральной районной больницы. Слова искренней признательности парламентарию за оказанную помощь выразили глава района Валерий Богучарский и главный врач Красноармейской Центральной районной больницы Виктор Попов.

"В прошлом году, при встрече с медиками районной больницы, я узнала о нехватке новой компьютерной техники в учреждении, - пояснила Татьяна Евгеньевна. – Появился искренний порыв, захотелось помочь людям в белых халатах, которые сегодня спасают нас от COVID-19, рискуя собственными жизнями. Приняла решение: приобрести новый компьютер для более успешного освоения медиками новых компьютерных программ и методов лечения".

«В районных больницах сейчас ситуация тоже выправляется. Стараемся оказать помощь всем, кто в ней нуждается, и поддержать сельских врачей. Во многих медучреждениях региона появились новые компьютерные томографы, много нового оборудования. Мы понимаем, что на медучреждения сейчас легла огромная нагрузка, и любая наша поддержка врачам очень важна. Вместе с однопартийцами продолжаем помогать больницам и поликлиникам», - пояснила Екатерина Кузьмичева.

«С весны прошлого года медучреждения региона вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. В регионе с начала пандемии было очень многое сделано для того, чтобы оперативно развернуть систему диагностики и лечения COVID-19. Это удалось благодаря слаженной совместной работе министерства здравоохранения и наших депутатов-волонтеров», -  отмечает первый заместитель спикера регионального парламента Екатерина Кузьмичева.

Напомним, что добровольцы волонтерского центра «Единой России» передают в медучреждения региона продукты, свежие овощи и фрукты, сладкие подарки, продолжают обеспечивать медиков «красной зоны» горячими обедами и средствами индивидуальной защиты, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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