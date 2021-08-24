«Новая высота» в Самаре: будущие олимпийские чемпионы встретились на борцовских коврах

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Более 300 спортсменов из 29 регионов России прибыли в Самару, чтобы принять участие в состязаниях турнира «Новая высота». Спортивные соревнования проводятся Самарской областной федерацией спортивной борьбы при поддержке Правительства Самарской области, группы компаний «Волгатрансстрой» и фонда «Карелин-фонд».

Главной своей задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юных спортсменов.

Первый турнир «Новая высота» прошел в Самаре в 2019 году. Президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин подчеркнул: «Этот турнир стал для молодых самарских спортсменов трамплином, возможностью подняться на новую высоту. У нас есть золотые медали Первенства России, Первенства Европы, Первенства мира. Я не сомневаюсь, что ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях и они прославят нашу великую и могучую страну».

Упорство, дисциплина, имение работать, уважение к тренеру и к делу – такими качествами должен обладать спортсмен, по мнению почетного гостя турнира, Героя России, сенатора РФ, трехкратного Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе Александра Карелина. Прославленный спортсмен считает, что турнир «Новая высота» открывает серьёзные перспективы для спортивной карьеры его участников. «Участники турнира имеют реальный шанс попасть в сборную команду России. Двое ребят, которые боролись на турнире 2019 года, уже проявили себя на Первенстве мира. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он является частью разрядной сетки. Хочу пожелать ребятам побед!».

На открытии турнира состоялась премьера гимна «НОВОЙ ВЫСОТЫ», который, как уверены организаторы, станет гимном не только турниру, но и гимном честных побед, новых имен, гимном будущих Олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. Исполнителем гимна стала Юлия Гаврилова, участница Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица», финалистка шоу «Голос. Дети».

По итогам интенсивных двух дней соревнований было выявлено 47 победителей и призеров в 12 весовых категориях. Турнир по греко-римской борьбе был полон ярких эмоций и красоты юношеских схваток. Участники состязаний увезли с собой из Самары заслуженные награды и, конечно, массу ярких впечатлений об этом незабываемом празднике спорта, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"