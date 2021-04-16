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Николай Ренц избран главой Тольятти

16 апреля 2021 18:15
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"Это очень работоспособный, очень эффективный управленец".

Сегодня, 16 апреля, состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Тольятти. Всего на конкурс были поданы заявки 14 потенциальных кандидатов, которые члены комиссии рассмотрели 12 апреля. По итогам первого этапа к участию в конкурсе были допущены 10 кандидатур. 4 претендента были отсеяны перед вторым этапом конкурса из-за неточностей в оформлении документов.

В ходе второго этапа конкурса члены комиссии по результатам собеседований отобрали двух наиболее сильных, по их мнению, кандидатур – ими стали главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №5», депутат Самарской губернской Думы VI созыва Николай Ренц и заместитель директора по развитию ООО «Волгапромтехоснастка» Александр Дроботов.

Чтобы окончательно определиться с кандидатурой на пост главы Тольятти, сегодня же состоялось внеочередное заседание городской думы. Члены конкурсной комиссии рекомендовали депутатам утвердить в должности главы городского округа кандидатуру Николая Ренца.

- Это очень работоспособный, очень эффективный управленец, он практически всю жизнь проработал в городе и в качестве первого замглавы города, и в качестве главврача городской клинической больницы №5 – крупнейшего лечебного учреждения страны. Я думаю, он найдет хороший контакт с городскими депутатами, ему будет оказываться помощь и со стороны областной думы, и со стороны Губернатора, - отметил председатель конкурсной комиссии, председатель Самарской губернской Думы, почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников.

Перед голосованием кандидаты выступили перед парламентариями, представив свое видение дальнейшего развития города, ответили на вопросы депутатов. В результате решением большинства голосов дума сделала выбор в пользу Николая Ренца. За его кандидатуру проголосовало 28 депутатов.

- Никогда не думал, что я окажусь в этой роли. Это решение было для меня непростым. Но, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я благодарен комиссии за поддержку, выдвижение, рекомендацию. Спасибо всем тем, кто проголосовал за, кто не поддержал, я уважаю позицию каждого. Я понимаю, что нам предстоит очень сложная, кропотливая, повседневная, точно не благодарная работа. Но, тем не менее, дорогу осилит идущий, и я уверен, что мы многое сможем и многое нам удастся. Я не сомневаюсь, что у нас есть и будет поддержка в лице правительства Самарской области, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, безусловно, надеюсь на это. Уважаемые коллеги-депутаты! Я надеюсь на то, что мы с вами будем работать в открытом прямом диалоге и будем уважать позиции друг друга. Я не сомневаюсь, что каждый из вас действует во благо своего города и его избирателей, - обратился к присутствующим Николай Ренц.

Ранее поддержку кандидатуры Николая Ренца на должность главы Тольятти выразил также Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я считаю, что Николай Альфредович - это та фигура, которая может консолидировать не только различные политические партии, но и городское сообщество в целом, потому что доверие к нему сегодня крайне высоко. Это тот фундамент, на котором и строится эффективная работа местной власти, - подчеркнул глава региона, комментируя предложение депутатов гордумы о выдвижении главврача Медгородка на конкурс.

В соответствии с установленной процедурой, избранному главе Тольятти в настоящее время необходимо подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в качестве депутата Самарской губернской Думы VI созыва. Решение об этом предстоит принять областным парламентариям. После этого будет созвано внеочередное заседание Думы г.о. Тольятти, в ходе которого Николай Ренц официально вступит в должность главы города, сообщили в пресс-служба администрации Тольятти.

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