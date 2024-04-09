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Наталья Катина провела заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

9 апреля 2024 17:57
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Обсудили прохождение регионом паводка и подготовку к пожароопасному сезону.

Во вторник, 9 апреля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в заседании комиссии приняли руководство Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители Ростехнадзора и Роспотребнадзора, министры областного Правительства, руководители профильных ведомств. Главы городских округов и муниципальных районов участвовали в обсуждении в режиме видеоконференцсвязи.
В первую очередь на заседании комиссии обсудили меры поддержки граждан, пострадавших во время паводка. Накануне Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил Правительству региона организовать выплаты гражданам, которые понесли имущественные потери из-за подтопления жилых домов, в размере 100 тысяч рублей на домовладение. Эта мера дополнила принятое ранее решение о выплате в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи для покупки предметов первой необходимости.

В управления социальной защиты населения уже начали поступать заявления пострадавших жителей области. Наталья Катина поручила главам Большеглушицкого, Нефтегорского, Алексеевского, Борского, Большечерниговского, Кошкинского, Сергиевского, Похвистневского, Волжского и других районов, пострадавших в период паводка, ускорить работы по обследованию домов и фиксации ущерба.
Вместе с тем, как отметила и.о. председателя Правительства, паводковая ситуация в регионе стабилизируется. Несмотря на то, что сохраняются некоторые риски подтоплений, связанные с подъемом уровня воды на реках Самара и Большой Черемшан, серьезные катаклизмы Самарской области не угрожают.

«В минувшие дни мы с тревогой наблюдали за ситуацией, связанной с паводком. Сегодня ситуация стабилизировалась, паводок идет на убыль. Но мы все прекрасно понимаем, что временной период между прохождением талых вод и наступлением пожароопасного сезона может быть совсем небольшим по времени и составлять не более одного-двух дней. И уже сегодня нам необходимо быть полностью готовыми к наступлению пожароопасного сезона», - подчеркнула Наталья Катина.

Особый противопожарный режим в регионе планируется ввести с 15 апреля. В Самарской области достаточно сил и средств, способных противостоять угрозам природных и техногенных пожаров. На территории региона развернуто пять пожарно-спасательных гарнизонов, ежедневно на дежурство заступают более 1,5 тысячи человек и 450 единиц техники. За последние годы был существенно обновлен транспортный парк, совершенствовалось оснащение пожарных команд, доукомплектовывался штатный состав. Вместе с тем, в отдельных муниципалитетах необходимо усилить отряды спасателей техникой и людьми, провести дополнительные профилактические мероприятия.

Задачи территориального управления МЧС на ближайшее время - внеплановые выездные проверки соблюдения органами местного самоуправления требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, проверки организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, организация выездных обследований территорий объектов социальной и транспортной инфраструктуры, имеющих общую границу с лесными участками, обследование объектов образования, социального и медицинского обеспечения с круглосуточным пребыванием, а также объектов топливно-энергетического комплекса.

Особое внимание было уделено мерам профилактики лесных пожаров. Как доложил врио министра лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Михаил Студенников, региональным министерством утвержден план охранных мероприятий.

«Созданы оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Самарской области. Подготовлены к работе 17 пожарно-химических станций подведомственного учреждения ГБУ «Самаралес». На 100% укомплектован штат – 319 сотрудников, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров. В целях обнаружения возгораний действует единая система мониторинга, ситуацию контролирует 41 камера. Кроме того, определены маршруты патрулирования лесов: 104 наземных, протяженностью более 12 тысяч километров, и два водных. К участию в патрулировании готовы 420 человек», - сообщил врио министра.

По итогам совещания Наталья Катина поставила перед главами муниципальных образований задачи по выполнению комплекса противопожарных мероприятий, направленных на недопущение природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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